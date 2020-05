REKAO JOJ DA NE BRINE! Baka mladića kojeg su našli raskomadanog tvrdi: ’Ne znam tko bi to mogao učiniti’

Autor: Dnevno

Srbiju je prije tjedan dana potresao strašan zločin. Naime, u mjesto Parcani, kraj Sopota, pronađeno je zakopano, raskomadano tijelo s prostrijelnom ranom na glavi, javlja Kurir. Policija je naknadno utvrdila kako se radi o 28-godišnjem mladiću, Aleksandru Halabrinu.

Od Aleksandra su se nedavno oprostili oni najbliži, a njegova baka tvrdi kako ga je zadnji put vidjela 20. ožujka kada je krenuo za Beograd.

“Zagrlio me i poljubio. Rekao je da ne brinem i da će se vratiti za dva sata. Donijeli su mi ga u kovčegu poslije dva mjeseca”, rekla je.

Nakon pozdrava s bakom, Aleksandar je viđen prilikom ulaska u automobili na Banjici, no kako se nije vratio sve do 23. ožujka, obitelj je prijavila nestanak. Nedavno, pronašli su njegovo tijelo zakopano kod Sopota.

Nakon toga policija se bacila u istragu te provjeravaju s kim je ubijeni bio u kontaktu. Isto tako pokušat će saznati radi li se zapravo o nesretnom slučaju nakon kojeg su se možda pokušali riješiti tijela.

No, baka tvrdi, Aleksandar je prije nestanka otišao u Mađarsku gdje je kupio automobil, a na sam dan nestanka otišao je riješiti papire s carinom kako bi auto mogao registrirati. Baki je obećao vratiti se s novim automobilom, no to nažalost ipak nije bio slučaj. Tko bi učinio ovako nešto, baka ne zna, a nije joj jasan ni koji bi mogući razlog mogao biti.

“Završio je srednju medicinsku školu. Upisao je i višu medicinsku, ali ju je napustio. Možda se upravo tada uhvatio nekog lošeg društva. Znao je nekoliko jezika, ali, eto, nije se mogao zaposliti. Bio je i u Slovačkoj dvije godine”, navodi baka.