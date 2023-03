(VIDEO) RAZMETLJIV POTEZ! Vučić pokušao Orbana zadiviti partijom biljara, ispao potpuna neznalica: ‘To rade amateri’

Mađarski premijer Viktor Orbán i ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó posjetili su Beograd i sastali se s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Vučić tvrdi da su se sastali kako bi raspravljali o razvoju geopolitičke situacije, procjenama, novim projektima i suradnji te budućnosti. Orbán je u Beograd došao nakon sastanka Europske komisije u Bruxellesu.

Nakon sastanka, Vučić je na svom Instagram profilu napisao da je sastanak trajao tri i pol sata i da su razgovarali o svim strateškim pitanjima suradnje Srbije i Mađarske.

Osim toga, Vučić i Orbán igrali su partiju biljara, a na društvenim se mrežama pojavio video u kojem se može vidjeti kako je Vučić u jednom trenutku pokušao plavu kuglu pospremiti u rupu tako što je stavio štap iza leđa i zasjeo na stol.

Vučić Loses Everything North Of The Danube To Hungary After Missing Crucial Shot In Orban Pool Match pic.twitter.com/jo4aDKQSfH

Međutim, nije uspio pogoditi. Stavljanje štapa iza leđa u biljarskim krugovima smatra se nespretnim i razmetljivim potezom koji se izbjegava ili se u takvim situacijama odigra slabijom rukom.

After Brussels a breath of fresh air in Belgrade. Hungarian-Serbian relations at an all-time high. Thank you for the game and the friendship, @avucic ! 🇭🇺🇷🇸 pic.twitter.com/hLjrulSOYV









— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 25, 2023