RATNI DNEVNIK RATKA MLADIĆA OTKRIVA! ‘Hrvati su mi plaćali da se borim protiv Bošnjaka’. Evo koliko je zaradio!

Autor: S.V.

To da je ratni zločinac Ratko Mladić tijekom rata vrlo detaljno vodio dnevnik u koji je zapisivao sve što se događa na bojišnici i izvan nje, poznato je odavno.

Također je poznato i da je sve zapisano točno, pa iako su ga neki podaci iz dnevnika diskreditirali na haškom suđenju, Mladić nikada nije porekao ono što je napisao.

Zanimljivost iz ratnog dnevnika Ratka Mladića koju je izvukao Express jedna je od onih koju Hrvati radije ne bi čuli. Odnosi se na ratne trgovine i preprodaju oružja, pri čemu Mladić tvrdi kako ga je hrvatska strana plaćala za ratovanje protiv Bošnjaka…

Među ranije objavljenim Mladićevim bilješkama je i zapis s pregovora političkih vođa bosanskih Hrvata i Srba koji su na štetu Muslimana vođeni u mađarskom Pečuhu i u Njivicama u Crnoj Gori. Na sastanku s delegacijom Hrvatske, održanim 5. listopada, 1992. u Pečuhu, Mladić je zapisao riječi generala HVO-a Slobodana Praljka, kojeg naziva “zamjenikom ministra obrane Hrvatske”:

“Hrvatski je cilj Banovina iz 1939. Ako to ne dobijemo, nastavljamo rat. Treba razmijeniti stanovništvo, iseliti Hrvate iz Vojvodine”, rekao je Praljak na razgovorima u kojima se težilo uspostavljanju primirja između Srba i Hrvata u BiH.





1,191.246 tadašnjih njemačkih maraka i dvije cisterne dizela

Isti sugovornici sastali su se tri tjedna poslije u Njivicama, gdje je Praljak rekao kako su na dobrom putu da prisile Aliju Izetbegovića na podjelu BiH.

Tada je Mladić zabilježio da je od hrvatske strane dobio 1,191.246 tadašnjih njemačkih maraka i dvije cisterne dizela za oružje i “učinjene usluge”. Dogovoreno je da Hrvatska plati i dodatnih osam milijuna maraka. Doduše, službeno su transakcije išle preko HVO-a, ali s obzirom na to da se HVO tada financirao iz Zagreba, novac je došao iz Hrvatske.

Srpski helsinški odbor za ljudska prava objavio je svojevremeno i transkripte Mladićevih razgovora u kojima on detaljno opisuje kako će prodavati oružje hrvatskoj strani i na tome jako dobro zaraditi.

RAZGOVOR MLADIĆ-KARADŽIĆ, 1994.

MLADIĆ: Ovi se tuku jako između sebe, u reonu ovog, ovog vraga, Žepča, Maglaja tamo i Zavidovića.

KARADŽIĆ: Aha.

MLADIĆ: I intenzivna su im dejstva. Oko Kiseljaka.

KARADŽIĆ: Aha.

MLADIĆ: I Kreševa. Oni tamo traže svega i svačega. Ja ne znam da li da im to prodajemo. Ja sam to bio uvećo. Dali smo im jednu količinu 7-9, i to po tri puta većoj ceni.

KARADŽIĆ: Aha.

MLADIĆ I to su nam platili u gotovu; nabavićemo mi sebi i njima.

KARADŽIĆ: Dajte, dajte. Proizvođač je proizveo, pa ćemo dobiti. Ja sam to sredio.

MLADIĆ: Pa da uzmem i da onda to prodam po nešto. Ovako, da vam kažem, tražili su nam sto pušaka 7,62 onih automatskih.

KARADŽIĆ: Da, da, da.

MLADIĆ: Ja sam im odredio cenu pet hiljada po komadu, oni su se odlučili da kupe 30. Predaju u keš lovi.

KARADŽIĆ: Da, pa dobro. Možda je skupo to.

MLADIĆ: Nije, nije. Nije, predsedniče, za ustaše. Ništa se ne sekirajte. Bolje da mi njima uzmemo, da im i krv uzmemo ako možemo,

KARADŽIĆ: Dobro, ajde, al oni nisu nikad bili s nama u sukobu.

MLADIĆ: I sledeće, imo bi jednu molbu.

KARADŽIĆ: Reci.

MLADIĆ: Ovaj Tomo Kovač, taj se ponaša ko ždrebe u žitu.

KARADŽIĆ: Je li?

MLADIĆ: Prvo uzme vojnike iz Drinjskog korpusa, i to su vojnici, ovaj, iz Birača, koje je on uzo tamo prema Zelenom Jadru (Srebrenica). I sad to on hoće da povuče. Postavio ultimativni neki zahtev direktno Živanoviću. Ne može on da korespondira sa Živanovićem. On. Ministar može preko mene da korespondira sa Živanovićem.

KARADŽIĆ: Za šta ih traže? Oni traže iz Korpusa da ih prekomanduju u, u…

MLADIĆ: Ma ne. On je uzeo iz Korpusa te ljude i sada s njima tamo na položaju oće da ih muva negde ko zna kuda on oće to da vodi. Međutim, ja nemam druge ljude prema Zelenom Jadru (Srebrenica), već to njegovo. I neka smenjuje tu jedinicu i taj deo fronta što drži kako god zna. Faktički, radi se o tome da mi moramo tamo nešto raditi. On čim vidi da je, da predstoji borba, on odmah uvati tutanj.

KARADŽIĆ: Da da, ne može, ne može to radit.

MLADIĆ J… li ga ćaća. Daj ga malo pritegnite i neka nađe smenu da ne dira tu jedinicu nipošto, molim vas.