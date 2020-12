RASPUDIĆ O MILANOVIĆU I KOMŠIĆEVOJ ODBIJENICI LAVROVU: Ovo bi moglo odjeknuti u Sarajevu!

Hrvatski i bošnjački članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović danas su priredili neviđeni diplomatski incident, otkazavši susret s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom.

Iako sarajevski mediji s odobravanjem gledaju na njihov potez, (navodno) isprovociran jučerašnjim sastankom šefa ruske diplomacije sa srpskim članom predsjedništva Miloradom Dodikom, saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić smatra da do ovoga nije trebalo doći.

“Ako su imali nekakvih primjedbi na raspored mogli su mu to reći na sastanku”, stava je.

“Činjenica da su dva bošnjačka predstavnika u predsjedništvu – obojicu su izabrali Bošnjaci – nedomaćinski odbili sastanak s Lavrovom koji je došao u Sarajevo samo govori o tome kakvo je rasulo u BiH i njenim inistitucijama. Ako su imali nekakvih primjedbi na raspored i sastanak s Dodikom – je li trebao prvo njemu ili nije – to su mu mogli reći na sastanku i kasnije priopćiti svoj stav javnosti. To što su napravili, smatram, necivilizirano je i nediplomatski i dodatno svjedoči o obojici“, kaže nam Raspudić.

Raspudića smo zamolili i za osvrt na nedavni istup predsjednika Zorana Milanovića o BiH i metafori o ‘sapunu i parfemu’. Raspudić u njegovoj izjavi ne vidi ništa sporno, niti smatra da je predsjednik nepotrebno zakuhao atmosferu uoči obljetnice Daytonskog sporazuma.

“Ništa on nije zakuhao, rekao je istinu o stanju u BiH i kako bošnjački većinski nacionalizam koristi građansku priču. Oni su potpuno zlonamjerno i manipulativno interpretirali njegovu metaforu o sapunu i parfemu, svakome je bilo jasno da je to isto kao da je rekao da treba prvo završiti osnovnu školu, a onda doktorat ili da je rekao da treba prvo sagraditi temelje, a onda doći do balkona. Uostalom, on je u toj metafori govorio o uređenju BiH, a ne o ljudima u BiH, a pogotovo ne o jednom narodu. Ne znam što su se Bošnjaci našli uvrijeđenim”, prokomentirao je.