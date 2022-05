‘RAŠČISTILI SMO BAGRU NA CETINJU!’ Potres u vrhu crnogorske policije, otkrivene audio snimke, obaviješten vrh države: ‘Oćemo Cetinje da zapalimo danas’

Nakon recentnih uhićenja vrhovne sutkinje Crne Gore Vesne Medenice i drugih državnih službenika, krajem ovog tjedna ponovno navodno protuzakonito djelovanje, ovog puta, kako navode crnogorski mediji, u vrhu policije.

Naime, kako javlja Pobjeda, nepoznati počinitelj je u subotu navečer građanskim aktivistima Svetlani Pajović-Musić i Aleksandru Saši Zekoviću poslao mailom tri audio zapisa koji, ako se utvrdi da su vjerodostojni, ukazuju na protuzakonito djelovanje zapovjednika Protuterorističke jedinice Uprave policije, Petra Kneževića, odnosno, kako se navodi, dokazuju da je on “5. rujna prošle godine, kao jedan od rukovodilaca akcije razbijanja građanskih prosvjeda na Cetinju, surađivao i čak zapovijedao kriminalnim grupama iz više crnogorskih gradova”.

Odmah nakon, aktivisti su se dopisom obratili vrhovnoj državnoj tužiteljici Maji Jovanović i dostavili joj materijal koji su primili, zahtijevajući hitnu istragu.

Anonimni pošiljatelj prokazao Kneževića?

“Upravo smo na naše email adrese Svetlana Pajović-Musić i ja primili elektronsku poruku od nepoznatog pošiljatelja koja sadrži i audio zapise koji ukazuju da postoji osnovana sumnja da je osoba o kojoj se govori, a tvrdi se da je to zapovjednik Protuterorističke jedinice Uprave policije Petar Knežević, počinio kazneno djelo. Molim vas da naložite poduzimanje potrebnih radnji iz okvira nadležnosti nadležnog državnog tužiteljstva”, naveo je Zeković u dopisu vrhovnoj tužiteljici Jovanović.

Snimke su se odmah pojavile i na društvenim mrežama, a ono što na njima govori osoba za koju se tvrdi da je Petar Knežević, više je nego skandalozno: on građanke i građane okupljene na Cetinju, na jednoj od snimki, naziva bagrom.

Snimke su „isiječene“, a prema navodima anonimnog pošiljatelja „snimka br.1 koja govori o vezi Kneževića s kriminalnim grupama je snimljena u njegovom kabinetu, 7. rujna 2021, dan nakon zloupotrebe položaja i izdaje na Cetinju“.

‘Oćemo Cetinje da zapalimo danas, da zapalimo Cetinje’

” …pobunio. Mislili bi da su se ovi dogovorili, izašao bi narod na ulice, kolaps bi bio. Teški kolaps. Ja sam držao nikšićku grupu, bjelopoljsku grupu, beransku grupu, novljansku grupu i barsku grupu. Sve kriminalce na telefon, govori osoba za koju se tvrdi da je Knežević.

U nastavku on citira te kriminalce koji su mu, kako prenosi, govorili: „Krećemo, trebamo vam, krećemo spremni smo, krećemo… Ne daj Bože, ako ne pušte patrijarha krećemo, ‘oćemo Cetinje da zapalimo danas, da zapalimo Cetinje“.

“Šta bi mi tu radili 30-40 ljudi. Mi bi tek onda izginuli, jer to je neobučeni svijet. Pa zašto se desilo onoliko pogibija u ratu, zato što krenu građani da uzimaju puške. Tebe je dovoljno da ti ubace sad najhrabrijega čovjeka iz grada, da ga ubacimo u formaciji sa ljudima uvježbanim, katastrofa”, objašnjava on dalje na snimku.





‘Raščistili smo bagru na Cetinju’

Dvoje građanskih aktivista o svemu su sinoć obavijestili i ministra unutarnjih poslova Filipa Adžića i ministra obrane Raška Konjevića.

Preostale dvije snimke, kako je naveo anonimni pošiljatelj, nastale su „nekoliko dana kasnije, u jednom restoranu u kojem je Knežević bio s najbližim suradnicima i svojim pulenima“.

“Naša svijest, našeg naroda je da smo mi, znači, grešni tu. Mi smo otišli, osvojili smo tamo Cetinje, ne osvojili nego raščistili tamo tu bagru i to završili. Pojavilo se, i tu se pojavi bezbožnika ljudi koji kažu: ‘Nijeste trebali ovo, nijeste trebali ono'”, govori, kako se tvrdi, Petar Knežević koji je sa svojom jedinicom bio jedan od aktera brutalnog razbijanja građanskih prosvjeda na Cetinju.









‘Šta pričaš to, nemoj da ti grkljan sad iščupam ođe’

Na sljedećoj snimci osoba koja govori obrušava se i na pojedince iz zapovjednog lanca i hvali pomoćnika direktora Uprave policije Miloša Rakonjca, koji je, umjesto Zorana Brđanina preuzeo komandu akcijom na Cetinju, na zahtjev sada bivšeg premijera Zdravka Krivokapića.

“…tako je, meni je drago što me čovjek pitao. Lako je popovima pričat’, lako je popovima pričat’. A onoga dana, pričat će Miloš (Rakonjac) i ja kad dođe momenat za to na televiziju, kakve su to pojedinačne face bile, kako ih nije sramota kravatu i odijelo da obuču. To su ljige jedne bile. Vašemu pomoćniku kaže jedna od najznamenitijih ličnosti, ne najznamenitijih ne daj Bože, nego najbitnijih ličnosti te noći tu, sjeda pred 20 ljudi i kaže: ‘Rakonjac i dalje sam ti ja taj i taj pazi šta reče’, a on kaže: ‘Šta pričaš to, nemoj da ti grkljan sad iščupam ođe’… Pa dolaze sjutra ka zadnji sužnji da se ljube s nama tu. I vama pričaju bajke i basne”, priča, kako se tvrdi, Petar Knežević.

‘Kompromitirana policija’

“Cijenimo da su navodi u ovom materijalu zabrinjavajući i ukoliko su točni, ozbiljno kompromitiraju policijsku organizaciju i njezine intervencije na Cetinju. Očekujemo brzu i djelotvornu istragu kao i utvrđivanje odgovornosti. Važno je da se Uprava policije zaštiti od dalje kompromitacije i narušavanja integriteta”, kazao je Zeković za Pobjedu.









U dopisu koji su primili od nepoznatog pošiljatelja navodi se da su odabrani da dobiju tu poštu kao osobe koje su prepoznate da vode „iskrenu borbu za državne interese“ i na koje ne utječu „cenzura i presija“.

“Obraćam vam se u svoje ime i ime nekoliko crnogorskih udruženja Njemačke, Austrije, Australije, Španjolske i Amerike i izražavamo našu veliku zabrinutost zbog za nas potresajućeg materijala u vidu tri audio snimka koje vam ovim mailom dostavljamo”, piše u dopisu.

‘Podređeni Miloš Rakonjac prijetio direktoru policije Zoranu Brđaninu’

Ističe se da su „zgranuti, da tijekom davanja ovih izjava, za Kneževića najveću brigu predstavlja to, kako u slučaju pokolja na Cetinju i oružanog sukoba s demonstrantima i građanima Cetinja, ove kriminalne grupe uvezat sa PTJ-om u zajedničko – sinkronizirano taktičko djelovanje protiv građana Crne Gore“.

“U njegovoj glavi nije bio problem izvršiti pokolj na Cetinje, već činjenica da to nisu obučeni specijalci, već samo hrabri momci, vjernici, kriminalci, pa bi bez sinkroniziranog rada mogli i oni iz PTJ izginuti”, napisao je nepoznati pošiljatelj.

Oni tvrde i kako je jedna od snimki Kneževićevo prepričavanje sukoba “koji se dogodio u kabinetu Krivokapića, dan pred protuzakonito i nasilno ustoličenje Joanikija Mićovića, a u kojem je pomoćnik direktora policije Miloš Rakonjac prijetio direktoru policije Zoranu Brđaninu, rekavši “da će mu iščupati grkljan” i odbivši stati pod njegovu komandu, već je postupio po planu koji mu je naložio Krivokapić“.

Zaključuje se da su do snimke “došli tako što je službenik PTJ I. P. slao ove snimke jednoj od naših Crnogorki u Njemačkoj, vjerujući da je ona Srpkinja iz Crne Gore, pa da se pohvali”.