RADO IDE SRBIN U VOJNIKE? Srbi o obveznom vojnom roku: ‘Ja imam tri unuka, htjela bih da svaki ide u vojsku’; ‘Trebamo ići ka miru’

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je rekao da će predložiti vraćanje obveznog vojnog roka u Srbiji koji bi trajao tri mjeseca.

Zato tamošnje Ministarstvo obrane već razmatra moguće modele služenja vojske ako bi se taj prijedlog zaista realizirao.

Na B92 objavljena je anketa provedena za TV Prva u kojoj su nasumične prolaznike pitali 'Ide li Srbin rado u vojnike?'





“Mislim da više ne, to je bilo nekad”; “Ja sam bio čim sam napunio 18 godina, i nije to ništa strašno. Svaki momak bi to trebao vidjeti, naučiti se disciplini i to je to”, rekla su dva muškarca.

“Trebamo ići ka miru, a ne ka vojsci i naoružavanju. Ja sam pacifist po prirodi”, dodaje žena. “Mladići se trebaju naučiti pameti i disciplini”, “Ja bih rado išao, to je naša tradicija”, “Mislim da ne, ne trebamo ginuti za druge”, rekli su neki od muških ispitanika. Jedna je starija gospođa zaključila: “Ja imam tri unuka, htjela bih da svaki ide u vojsku”.

Iz ove se ankete vidi da su mišljenja oko obveznog služenja vojske u Srbiji podijeljena. Podsjetimo, srbijanski ministar obrane Nebojša Stefanović prije par dana je rekao da su Ministarstvo i Vojska Srbije formirali radne grupe koje vrše analizu svih segmenata koji se tiču postavljenog zadatka i planiranja mogućnosti ponovnog uvođenja redovnog služenja vojnog roka.

“Očekujem da ćemo u iduća dva tjedna imati izrađen plan s kompletnim analizama i najboljim rješenjima u pogledu financijskog aspekta, aspekta obuke i aspekta regrutacije”, navedeno je u priopćenju. Ministrov osobni stav u ovom pitanju je od ranije poznat.

“Kao što je predsjednik Vučić i rekao, Srbija je vojno neutralna zemlja i kao takva smatram da treba da ima obavezni vojni rok. Njegovim uvođenjem bi, prije svega, pojačali obrambene kapacitete naše zemlje”, rekao je Stefanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istaknuo je 6. svibnja da predlaže da se u Srbiji uvede obavezni vojni rok koji bi trajao 90 dana.