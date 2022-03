‘PUTINOVI PLAĆENICI MOGLI BI POKRENUTI RAT U BIH’: Europarlamentarci o vezi Dodika i Putina, poslali poruku što treba napraviti

Autor: Dnevno.hr

U Europskom parlamentu se danas između ostalog raspravljalo o situaciji u Bosni i Hercegovini. Povjerenik za proširenje Oliver Varhelyi istakao je kako su mir i sigurnost u BiH, zbog invazije Rusije na Ukrajinu, posebno dobili na važnosti. Podsjetio je da se nakon 30 godina od krvavog raspada Jugoslavije, ruskom invazijom na Ukrajinu, rat se vratio na europsko tlo.

“Nažalost, prošla godina je izgubljena za BiH. Nije došlo ni do kakvog napretka što se tiče provedbe 14 prioriteta. Došlo je do sve većih podjela. Ove podjele su se pogoršale time što mnogi ne priznaju novog visokog predstavnika i došlo je do bojkota državnih institucija”, rekao je. Poručio je kako BiH treba konstruktivni dijalog i političku volju kako bi sve strane krenule prema europskom putu.

Članica Europskog parlamenta iz Slovenije Tanja Fajon zaključila je da rat u Ukrajini predstavlja opasnost za BiH. Naglasila je kako postoji strah i briga da bi “Putinovi plaćenici mogli iskoristiti situaciju i pokrenui rat u BiH”.

“Eskalacija nacionalističkih tendencija prijeti miru u Bosni i Hercegovini. Pozivamo na sankcije protiv Milorada Dodika, ali vjerojatno neće biti konsenzusa. Vidimo da je mađarski premijer Viktor Orban protiv tih sankcija. Moramo pružiti europsku perspektivu Bosni i Hercegovini”, poručila je Tanja Fajon.

Europarlamentarac Romeo Franz rekao je da je Milorad Dodik najveći saveznik Rusije i da on i drugi zastupnici“jako dugo traže sankcije protiv lidera SNSD-a”.

“Sramotno je što su neke zemlje blokirale sankcije Dodiku. Ne treba se više razgovarati sa Dodikom, on mora otići. Putin i njemu slični najviše sa boje demokratije i zato moramo osnažiti demokratske snage u BiH i na Zapadnom Balkanu”, istakao je Franca.