‘PUTIN NIKADA NIJE NIŠTA TRAŽIO, SAMO JE PITAO ŠTO MOŽE POMOĆI!’ Dodik Nijemce optužio za ‘pokušaj okupacije Srba’: ‘Obični šalabajzeri koji pokušavaju nelegalno pribaviti moć’

Autor: L.B.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da za 30 godina Republiku Srpsku vidi kao nezavisnu državu koja će biti razvijenija, u određenom državnom obliku ujedinjena sa Srbijom, bez loših namjera prema okruženju, prenio je RTRS.

No, Dodik je poručio i da će doći dan kada će Christian Schmidt otići iz BiH, a iza njega će ostati samo povijesni period o kojem će se pričati kao o periodu kada su Nijemci ponovo pokušali okupirati Srbe.

Lider SNSD-a je ocijenio i kako je Republika Srpska stabilnija nego ikada, da je subjekt, ali i da njezina neovisnost ovisi o nizu procjena.





‘Volim se susresti s Putinom’

“Srpska ima svoju politiku, koja je okrenuta jačanju mira, stabilnosti, ekonomije i podrške stanovništvu”, naveo je Dodik te istaknuo kako je ponosan na kontakt koji ima s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

“On je u mnogim pitanjima pomogao Srpskoj, prilikom kupovine Rafinerije nafte u Brodu, stavljanja veta u Vijeću sigurnosti na britansku rezoluciju. Volim se susresti s njim. Nikada nije tražio od mene ništa da uradim, samo je pitao što može pomoći“, rekao je Dodik.

Povodom Schmidtove izjave da ima kontakte s organima u Republici Srpskoj, Dodik je rekao da Schmidt ima kontakte s banjalučkom općinom, kandidatima za izbore, ali ne i s predstavnicima institucija Srpske.

‘Schmidt nije dostojan da ga ja komentiram’

“Dok se ja sastajem s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom tri puta u deset mjeseci, kandidat za predsjednika Republike Srpske Jelena Trivić u Banjaluci ima kontakt s njim. To je točno, ali nema kontakt s nama jer ga mi ne priznajemo, on je lažna priča“, rekao je Dodik odgovarajući na pitanje novinara u Bijeljini.

Dodik kaže da je Schmidt srušio njegovu paradigmu o Nijemcima, za koje je mislio da su ozbiljni ljudi koji drže do dostojanstva, do formalnog.

“Ako zaključujem po njemu, onda su to obični šalabajzeri koji pokušavaju da pribave moć nelegalno, bez ikakvih osnova, bez imenovanja. To što se on javlja – to pokušava da pomogne u izbornoj kampanji. Činjenica je da, ukoliko se skupi nekoliko tisuća ljudi u Sarajevu, on pobjegne. On nije dostojan da ga ja komentiram“, rekao je Dodik.