‘PUTIN NIJE NI LUD NI HISTERIČAN’ Vučić je ljut, traži objašnjenje NATO-a: ‘Da vidimo tko se to pravi pametan’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na RTS-u je večeras govorio o razgovoru s ruskim predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Vučić je rekao da ne može biti potpuno otvoren kao predsjednik Republike.

“Pričali smo o svemu, o plinu, nafti, NIS-u. Ja neću prihvatiti da ga nazivaju Hitlerom, da je luđak. On nije ni histeričan ni lud. Vrlo je stabilno, smireno, racionalno govorio u razgovoru sa mnom. Postigli smo značajan dio suglasnosti”, rekao je Vučić.

Prema njegovi riječima, Putin je ga je htio informirati oko događanja u Ukrajini, u Buči, kao i o tome, kaže Vučić, provodi li se ‘vojna operacija’, kako Rusi nazivaju rat u Ukrajini, u skladu s Putinovim očekivanjima.

“Mi smo vojno, a ne politički neutralna država, jer smo na putu ka EU”

Poručio je da nema nikakve sumnje da će donositi najbolje odluke u svakom trenutku, a da Srbija još nijednu mjeru protiv Rusije nije donijela i gledat će da tako ostane.

“Vjerujte da je ovo nemoguća pozicija, a mi i dalje svoju zemlju čuvamo, i dalje nam se najavljuju investitori”, istakao je Vučić. “Mi smo vojno neutralna država, ali nismo politički neutralna država, mi smo na europskom putu”, rekao je Vučić.

Govoreći o glasanju Srbije za izbacivanju Rusije iz UN-ovog Vijeća za ljudska prava, Vučić kaže da je Srbija bila ucijenjena. “Nama lebdi ‘nuklearni udar’ na Srbiju, a to su sankcije protiv Srbije”, upozorio je on.

“Srbija će od NATO-a tražiti objašnjenje o vojnom lovcu pored aviona Air Srbije”

Vučić je, govoreći o avionu na letu Moskva-Beograd, rekao da je let kasnio oko 20 minuta i da je ruska kontrola leta nedaleko od ruske granice s Latvijom upozorila avion iz Srbije i tražila da vizualno identificiraju avion koji se nalazi pored.

“Avion koji je bio u pitanju. Bio je vojni lovac. Najviše je podsjećao na ‘fantoma 15’ ili ‘eurofajter’ sive boje”.

Očigledno je, tvrdi Vučić, u ruskoj zračnoj zoni bio neki od NATO aviona koji je išao samo kilometar ispod, a ruska služba za praćenje zrakoplovstva ih je na korektan način obavijestila da je pored neki drugi avion.

Dodao je da, prema izvještaju, borbeni avion nije ugrozio avion iz Srbije i da je relativno brzo nestao iz vidokruga.

Piloti su u izvještaju naveli da se osjećaju nelagodno i da bi trebalo u budućnosti voditi računa oko letova koji se provode s visokim rizikom i u ratnim uvjetima. Poručio je da će Srbija od NATO-a tražiti informacije, ali i dodatne informacije od Rusije.









“Da vidimo tko se to pravi pametan da lovcima ugrožava civilno zrakoplovstvo i da ugrožava civile na nekom letu i što se prave pametni. Ili je to možda slučajnost, ali bi bilo lijepo da nam to kažu, jer mi sad imamo točne koordinate gdje se avion pojavio”, rekao je Vučić. Dodao je da to govori kako bi prikazao razmjere pritisaka s kojima se Srbija suočava.