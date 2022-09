‘PRVA FRIZURA SRBIJE’ DRŽAO BORDEL KRAJ ŠKOLE I CRKVE: Cure šokantni detalji: ‘On je tu djecu dovodio i preprodavao. Bilo je curica iz Ukrajine, Moldavije, Bjelorusije’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je uhićen vlasnik kluba “Nina s prenoćištem”, koji se nalazi u selu kod Smedereva, mnogi su prvi put čuli za taj bordel.

Ono što ga čini posebno neobičnim je to što se nalazi tik uz školu i crkvu.

Ljubiša Vasić, poznat po nadimku “Prva frizura Srbije” i konobar J.J. (62) uhapšeni su u travnju u Vasićevoj kavani koja se nalazi u Mihajlovcu kod Smedereva zbog trgovine ljudima. Policija mu je upala u lokal baš u trenutku kada su se u tajnim sobama odvijale orgije.





MUP Srbije je tada objavio izvještaj, rekli su da su u prostorijama pronašli djevojke koje su se bavile prostitucijom. Preciznije, u tom momentu su u objektu bile tri djevojke s dvojicom klijenata.

Šokirani nonšalantnim činjenjem krivičnih djela, građani Srbije su se zainteresirali za ovaj slučaj, a ekipa Telegrafa je posjetila selo i poznati bordel koji je godinama radio, a sada je napušten.

Bordel kraj škole i crkve

Nalazi se odmah pored glavne prometne ulice, prekoputa osnovne škole i crkve. Dvojica mještana su rekla da su svi u selu oduvijek znali čemu služi objekt, ali da nitko uglavnom tamo nije išao.

“Cijeli taj njegov bordel je bio zabarikadiran, unutra postoje podrumi”, rekao je jedan od njih.

Drugi mještanin je pojasnio kako su djevojke redovno bile dovožene u ovaj objekt, da je uglavnom riječ o izrazito mladim djevojkama i da je stalno dovozio nove, a stare prodavao.

‘Stalno je dovodio mlade djevojke pa ih preprodavao’

“On je svoju karijeru počeo s mladim djevojkama. On je tu djecu dovodio i odvodio i on je njih preprodavao. Dovedu ih taksi vozilima u bordel i onda ih razvoze svuda. Tako da te djevojke nisu ni znale gdje idu. Ucjenjivali su ih. Bilo je curica iz Ukrajine, Moldavije, Bjelorusije…”, priča on.









Osim u bordel, djevojke su prema njegovim riječima bile smještene i u kući koja se nalazi pored, odakle ih je često viđao kako vire kroz prozor.

“To su bile lijepe djevojke, mala djeca, one dođu dvije-tri noći i nestanu, pa onda nova tura djevojaka i sve tako u krug”, kazao je.