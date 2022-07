PROSVJEDI U BiH: Stigli političari i građani: ‘Hrvati s osam posto hoće upravljati BiH. Ne može!’. Sve prati policija

Autor: Dnevno.hr

U 19 sati počeo je prosvjed ispred zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu, gdje će dio građana BiH izraziti nezadovoljstvo prijedlogom visokog predstavnika Christiana Schmidta zbog izmjena Izbornog zakona.

Pauk je podigao i sklonio automobil kod OHR-a, kako bi se osigurao prostor za prosvjede. Tamo su i jake policijske snage.

Ispred zgrade OHR-a upravo su stigli i politički dužnosnici kako bi se pridružili građanima. Tu su predsjednik SDA Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH Željko Komšić, Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić, SBB-a Fahrudin Radončić i drugi.





Brojni građani pristižu ispred zgrade OHR-a. Dosta njih i nosi transparente. Neke od poruka su “Borba za život” i “Međunarodna mafija podržava domaću mafiju. Četnici klali, Izetbegovići krali”.

Jedan umirovljenik iz Sarajeva je za portal “Avaza” govorio o razlozima zašto se pojavio na protestima.

“Ne znam što da kažem, sve je rečeno. Mi sve tražimo, a ništa nećemo poduzetu. Pitam gospodina Schmidta je l’ on ovdje došao da pravi mir ili je došao da pravi nekakve svađe i rat? Ako je došao za rat nek ide odmah u svoju Njemačku. Nek on preuzme sve one stvari koje su u Njemačkoj, pa nek ih primjeni ovdje. Nek se ne šali s glavom i nek ne radi ovo što radi. Pitam Milanovića, pitam Čovića, pitam sve, tko je u Hrvatskoj manjina. Hrvati s osam posto hoće da upravljaju BiH. Ne može tako “, poručio je.

Građani pozivaju visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta da im se obrati, a obratio se i predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović. Rekao je da je ovdje da iskaže svoj stav.

“Neka se čuje glas Bosne i Hercegovine. Pozivam visokog predstavnika da ne mjenja u ovom trenutku Ustav i Izborni zakon”, poručio je Džaferović.

Građani su poručili Schmidtu da ovakav zakon implementira u Njemačkoj, a tražili su i da podnese ostavku. Poručili su da će proteste nastaviti i sutra, ali bez političara.