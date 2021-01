PROSVJED U BEOGRADU: Predsjednik srpske akademije rekao da ‘Kosovo de facto i de iure nije u sastavu Srbije!’

Autor: Zlatko Govedić

Ispred Srpske akademije znanosti i umjetnosti (SANU) u Beogradu je održan prosvjedni skup stotinjak građana zbog izjave njezina predsjednika Vladimira Kostića o Kosovu. Držali zastave Srbije i Rusije te zastavu s konturom Kosova i natpisom “Nema predaje”.

Samostalni poslanik u Skupštini Srbije Vladan Glišić je kao govornik na tom skupu pozvao akademike da se „probude“ i reagiraju na Kostićeve stavove.

“Okupili smo se jer pokušavamo svojim prijateljima patriotima, čestitim starinama iz SANU-a reći da se probude, jer su se uspavali u tim udobnim foteljama i privilegijama. Da se sjete da moraju braniti Akademiju jer im jedan čovjek narušava ugled”, rekao je Glišić.

On je pitao: “U skladu s kojim međunarodnim i unutarnjim pravom, Kosovo nije de iure dio Srbije kako to kaže Kostić? Da li on bolje zna od akademika iz Španjolske, Rusije, Kine o nečemu čime se nikad nije bavio?“.

Naime, stav predsjednika SANU-a odavno je poznat. Još 2015. je rekao da “Kosovo de facto i de iure više nije u našim rukama” te da to netko “narodu mora reći”. Ta je izjava tada uzburkala javnost u Srbiji. Više od pet godina poslije, Kostić je ponovio svoje miđljenje na Televiziji N1 zbog čega su uslijedili prosvjedi.