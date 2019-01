PROČITAJTE POTRESNU PJESMU UBIJENOG DJEČAKA: Majka i otac i dalje u potrazi za istinom

Medije preplavljuju vijesti o prosvjedima u Banja Luci i o roditeljima koji se bore kako bi saznali pravu istinu o smrti svoga sina.

Nedavno se u medijima pojavila i pjesma koju je napisao sam David Dragičević. Naime on u pjesmi opisuje smrt, opisuje tugu i jad života, a nakon pojavljivanja ove pjesme u javnosti mnogi su ostali u nevjerici misleći kako je David duboko u sebi znao da će se nešto loše dogoditi, no to su samo nagađanja, a Davidovu pjesmu prenosimo sa Cazin.net. u cijelosti.

“Tiho u noći Mjesec obasjao zvijezde koje sijaju

Otvaraju mi oči

Svaki strah mora proći

Kroz smrt životom kroz mržnju ljubavlju

Više ništa me ne koči

Praznog uma lutam glava pameti je puna

Tiho u noći zvijezde sijaju

Otvaraju mi oči

Mjesec obasjava put moram proći

Kroz svaki strah koji mi mozak koči

Vavilon će pasti taj dan će doći

I do tada svakog dana skupljam snagu

Ljudi u sistemu odani su vragu

Što me dalje iz tame u svjetlost tjera

Stižu nova djeca stiže nova era

Djeca svjetlosti sijemo novo sjeme

Ja sam mistik

Ugasi TV imam bolje vijesti

12 lanaca DNK nove svijesti

Mnogi misle da je ovo samo sekta

Ako misliš i ti pitaj svoga pretka

Kako se ruše oni sa vrha piramide

Ljudi umiru dok znanje dalje ide

Zauvijek sa koljena na koljeno

Nije ljubav ako te nije boljelo

Po priči vidim ovdje ko je ko

I eto ga

To je to “