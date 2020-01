PRESTANITE! BAKIR IZETBEGOVIĆ NAGAZIO HRVATSKU: Obrušio se i na Kolindu

Autor: dnevno.hr

Bakir Izetbegović kazao je u ponedjeljak na konferenciji za tisak održanoj u Sarajevu kako očekuje da se Hrvatska prema Bosni i Hercegovini prestane ponašati paternalistički te da je tretira kao suverenu državu poštujući njena prava, naglasio je i da su šumovi i ispadi koji se zbivaju u odnisma među dvjema državama rezultat takve politike, a pri tome, kako je kazao misli na potrebu da Hrvatsla plati BiH korištenje vode iz Buškog jezera i da joj ne gradi most ispred nosa, aludirajući na Pelješki most. Hrvatska je prema njemu, prije 25 godina prema BiH vodila glupu politiku koju i sada ponavlkja, a koja je dovela do toga da pola od prijeratnog broja Hrvata više ne živi u toj zemlji.

“Očekujemo da BiH tretiraju kao suverenu zemlju i da Hrvate iz BiH ne tretiraju kao dijasporu”, kazao je Izetbegović,uz opasku da bi za BIH bilo najkorisnije da Hrvatska bude njen odvjetnik u tijelima EU te da asistira u skraćivanju popisa uvjeta koje BiH mora ispuniti kako bi dobila kandidatski status i otvorila pregovore o članstu. U svojem se osvrtu dotakao i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koju je naveo kao primjer osobe koja dovodi u pitanje sudski Kitarović navodeći je kao primjer osoba koje dovode u pitanje sudski utvrđene činjenice o ratnim zbivanjima jer je “odala počast ratnom zločincu Slobodanu Praljku”.