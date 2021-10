POZIRAJU KAO MAČORI NA KROVU: Vučić ugostio Čovića, osmijeh od uha do uha govori sve!

Vijest da su se sastali, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, obojica su podijelili na društvenim mrežama.

“S Vučićem sam razgovarao o napretku Zapadnog Balkana. Govoreći o BiH, naglasio sam da izmjene Izbornog zakona/ograničene konstitucionalne promjene ne mogu ugroziti temelje BiH – konstitutivni narodi i njihova prava moraju se u potpunosti poštivati, a diskriminacija mora biti eliminirana”, napisao je Čović na Twitteru.

With @avucic on dialogue & progress of the #WB. Speaking on BiH, I stressed that changes of the Election Law/limited const. changes cannot jeopardize the foundations of #BiH – constituent peoples & their rights must be fully respected while discrimination must be eliminated. pic.twitter.com/QrhN64kFnt

