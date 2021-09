‘POVIJEST SE NE PONAVLJA, ALI SE RIMUJE!’ Pusić o Crnoj Gori: ‘Pretvaranje da se ništa ne događa može imati strašne posljedice’

Autor: L.B.

Sukobi i nemiri na Cetinju u Crnoj Gori prošlog vikenda, koji su izbili zbog ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija u Cetinju, potaknuli su sedmero bivših istaknutih dužnosnika zemalja regije da čelnicima Europske unije i NATO-a upute apel u kojem upozoravaju na moguće posljedice tih zbivanja u toj zemlji.

Između ostalog, u apelu su naveli, da s obzirom da su proživjeli ratove 90-ih godina, ne mogu ne vidjeti “alarmantne sličnosti između današnjih događaja u Crnoj Gori i onih koji su doveli do tih ratova prije 25 do 30 godina”.

“Ne treba biti stručnjak za balkansku povijest da biste znali da su svi pokušaji promjene granica na ovom području praćeni ratovima, ljudskim patnjama i ogromnim tragedijama”, napominju te pozivaju EU institucije i saveznike da se uključe u rješavanje krize jer će, u protivnom, pretvaranje da se ništa ne događa “imati strašne posljedice za Crnu Goru i regiju”.

‘Od službenih institucija još uvijek ništa’

Zajednički apel adresiran je na predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela i glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga, no poslan je i drugim dužnosnicima.

Izazvao je brojne reakcije medija, ljudi na društvenim mrežama, no Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova i jedna od supotpisnica apela rekla je za Telegram kako “od službenih institucija još nismo dobili ništa”.

‘Iz vrlo slične retorike prije 30 godina izlegle su se velike tragedije’

Je li moguće da to znači kako nisu baš pretjerano zainteresirani za zbivanja u Crnoj Gori i jugoistočnoj Europi, Pusić je iznijela:

“Oni koji su zainteresirani za destabilizaciju i Crne Gore i regije općenito, za njih je ovo savršen trenutak. Europa i svijet su preokupirani tragedijom i traumom Afganistana, odnosima Europa – Rusija, odnosima SAD – Kina, preispitivanjem odnosa između Europe i Amerike, njemačkim izborima… Ima toliko stvari na dnevnom redu, a svima je, da tako blago kažem, malo dosta Balkana i dok god se njima čini da je to neka bura u čaši vode, dotle se ne misle time baviti. To je moj dojam. Ako ti sve ove velike teme vise nad glavom, one će ti sigurno prije biti na dnevnom redu nego Crna Gora.”

Pusić je dodala kako se s jedne strane, iz velike daljine može činiti kao bura u čaši vode, no i da mi znamo da su se iz vrlo slične retorike i poteza prije 30 godina, koje su se takvima činile, izlegle velike tragedije.









‘Konsolidacija vlastitog teritorija’

“Također smatramo da ako Europa ima neki prvi zadatak, to je onda konsolidacija vlastitog teritorija. A ovo što se zove Zapadni Balkan jest europski teritorij. Ako je netko tu glavni i odgovorni, onda je to Europska unija. Ako želiš imati politički status i utjecaj na globalnoj razini, moraš biti u stanju pospremiti svoje dvorište”, navodi Pusić.

Ističe kako EU već dosta dugo nema jedinstvenu politiku.

“Ugrubo, postoje dvije struje. Jedna je ono što zovemo europskim vrijednostima, koji zagovaraju sve što ide u tu kategoriju – demokracija, ljudska prava, neovisno pravosuđe, slobodni mediji – a druga je populistička desnica koja to ne zagovara i ne prakticira, reprezentirano u prvom redu od Mađarske i Poljske. To dosta blokira mogućnost reagiranja, što je jako opasno za sve nas”, kazala je.

‘Probajte zamisliti što bi se sada događalo u Crnoj Gori da nije u NATO-u’

U apelu stoji i da “dugogodišnje odugovlačenje procesa pristupanja EU zemljama Zapadnog Balkana potiče instinkte i akcije koji su podsjetnik na gorku prošlost”. Je li, prema tome EU suodgovorna za destabilizaciju regije, Pusić smatra:









“Ja sam veliki zagovornik toga da moraš biti prije svega odgovoran sam za sebe. Ako si ne možeš sam pomoći, barem za početak, ne može ti ni nitko drugi pomoći. Međutim, EU je proaktivnijim stavom prema integriranju jugoistočne Europe mogla sigurno to spriječiti ili bar bitno ublažiti. Samo probajte zamisliti što bi se sada događalo u Crnoj Gori da ona nije u NATO-u.”, kaže Pusić.

‘Povijest se ne ponavlja, ali se rimuje’

Iako situacija podsjeća na događaje koji su prije 25 do 30 godina doveli do ratova na ovim prostorima, stvari su danas ipak malo drugačije. Naime, Crna Gora je članica NATO-a. Pusić je komentirala i je li se doista 90-te mogu ponoviti.

“Ima jedna izreka, koja kaže ‘povijest se ne ponavlja, ali se rimuje’. Drugim riječima, neće se dogoditi isto, ali treba prepoznati kad se događa slično. Kriza je već izazvana. U što ta kriza može voditi, to je pitanje. Možda ne, i nadam se da ne, u direktni rat. Ali jedan od razloga za apel je upravo to da podvučemo koliko je važno reagirati i angažirati se dok je vrijeme, rekla je pa dodala:

“Ova situacija bez daljnjega može biti test za uopće ideju prekrajanja granica ili ohrabrenje onima koji imaju ideju prekrajanja granica.”

Zapadni Balkan kao prostor političkog nadmetanja s EU

Navela je i kako smatra da Rusi, u mjeri u kojoj su zainteresirani, Zapadni Balkan vide kao prostor političkog nadmetanja s Europskom unijom.

“Taj promijenjeni odnos između EU i Ruske Federacije traje od 2014. i još nije nađen pravi oblik komunikacije. Jedan od prostora na kojem se to političko nadmetanje događa je upravo jugoistočna Europa. A tu ne govorimo o nekim stabilnim, starim demokracijama”, tvrdi.

Usporedila je i naše prostore sa SAD-om.

“Uostalom, vidjeli smo što se sve može dogoditi i u starim demokracijama, kao na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su ogromna, ozbiljna zemlja s institucijama starima 250 godina. Ovdje se nitko s time ne može usporediti. Institucije i same države su ovdje neusporedivo slabije i ranjivije”, kazala je Vesna Pusić.