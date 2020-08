POTRES OD 2,9 PO RICHTERU Zatreslo se tlo oko i probudilo mnoge, ’Čaše skakuću’

S epicentrom od 23 kilometra sjeverno od Sarajeva, zatreslo se tlo u Bosni i Hercegovini u 3:12 sati, javlja Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Jačine 2,9 po Richteru potres je probudio mnoge stanovnike Bosne i Hercegovine.

“Veoma jak, krevet se jako zatresao kao i ostale stvari u sobi, trajao je nekih 6 sekundi ali veoma jako se treslo..”, napisao je jedan.

“Jedan kratki potres se osjetio. Dovoljno jak da probudi iz sna”, dodaje drugi.

“Probudilo je i mene i suprugu, djecu nije. Veoma jako i kratko je zatreslo. Osjetilo se po namještaju i prozorima, živim u zgradi na trećem spratu. Prozor je otvoren i čuo sam i jasnu reakciju ptica i pasa”, “03:15 Sarajevo. Čaše skakuću”, napisali su treći.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 2 min ago in #Sarajevo #Bosnia & Herzegovina. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/v1DMpVeGib

— EMSC (@LastQuake) August 15, 2020