Potres jačine 4,5 stupnjeva u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine

Potres jačine 4,5 stupnjeva po Richteru pogodio je prije nekoliko minuta područje sjeverozapadne Bosne.

Epicentar je bio 20 kilometara sjeverozapadno od Tuzle, javlja EMSC, a kako građani javljaju potres se slabo osjetio i u Hrvatskoj, ali i Srbiji.

