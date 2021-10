POTPUNA ESKALACIJA! KOMŠIĆ POZVAO DA SE DODIKA UHITI: ‘Ovo je jasan pokušaj državnog udara, rušenje ustavnog poretka!’

Autor: L.B.

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšić u srijedu je iznio kako je došlo vrijeme da se njegovog kolegu u državnom vrhu Milorada Dodika uhiti i procesuira, budući je sve što on sada radi jasan pokušaj državnog udara.

“Da sam ja tužitelj optužio bih i uhitio Dodika bez obzira na sve. Ovo je klasično rušenje ustavnog poretka”, rekao je Komšić u intervjuu za televiziju N1 te je dodao kako je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) u stanju uhititi bilo koga ako dobije odgovarajući nalog.

Odgovornost za sprječavanje eskalacije krize prebacio je na Tužiteljstvo BiH te ih pozvao da reagiraju i procesuiraju Dodika zbog njegovih najava da će osobno potaknuti donošenje zakona kojima će osporiti djelovanje oružanih snaga BiH, državnih policijskih agencija i pravosudnih tijela te prikupljanje poreza i carina na razini BiH.

Republika Srpska uspostavila agenciju za lijekove

Tome u prilog, parlament Republike Srpske u srijedu je usvojio zakon kojim je uspostavio posebnu agenciju za lijekove na entitetskoj razini derogirajući time poziciju koju ima Agencija za lijekove BiH.

Kritičari te odluke upozorili su kako je to samo probni balon za donošenje cijelog niza zakona koji bi imali puno ozbiljnije posljedice. Dodik je odmah najavio kako će prijedlozi takvih zakona biti gotovi do 28. listopada.

“Ubrzo nakon toga oni će ići u parlament RS”, rekao je Dodik koji je ranije najavio kako pripadnike oružanih snaga BiH planira potjerati s teritorija RS tako što će im blokirati vojarne, a zatim ih kao i pripadnike državnih policijskih tijela “ispratiti u Federaciju BiH”.

‘Ne treba dopustiti da u Predsjedništvu BiH omjer snaga bude 2-1 protiv BiH’

Komšić je na to odgovorio da će, opkoli li vojarne, Dodik počiniti kazneno djelo oružane pobune, što počinitelje vodi izravno u zatvor.

Dodao je i kako će državna tijela vlasti nastaviti funkcionirati što god Dodik i parlament RS poduzeli i odlučili. Ako bi se Dodik povukao iz Predsjedništva BiH, kako je pojasnio, državni može raditi i s dva člana jer oni čine kvorum a tako mogu donositi i važeće odluke, uključujući uporabu oružanih snaga.









On je uvjeren i kako međunarodna zajednica, unatoč trenutnoj pasivnosti neće stajati sa strane i samo promatrati što se zbiva kako je to bilo 1992. posebice zato što je EU na granicama BiH baš kao i NATO. Komšić ipak ne vjeruje u usuglašene sankcije Dodiku na razini EU upozoravajući kako on tamo ima i simpatizere poput mađarskog premijera Viktora Orbana.

Usto, Komšić je ponovno potvrdio kako će na izborima u listopadu 2022. opet biti kandidat za člana Predsjedništva BiH.

“Ne treba dopustiti da u Predsjedništvu BiH omjer snaga bude 2-1 protiv BiH”, rekao je Komšić.