POSTAVLJENO ŠATORSKO NASELJE KRAJ BIHAĆA: Sa snijega i hladnoće sklonjeno oko 200 migranata

Autor: Matea Vidić/Hina

Nakon što je ukinuti privremeni prihvatni centar Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Bihaću, oko 900 migranata dva je tjedna ostalo bez krova nad glavom. Ipak, kako javljaju lokalni mediji, oko dvije stotine istih smješteno je u šatore kod sela Lipa u blizini Bihaća koje su postavili pripadnici oružanih snaga BiH.

Vojnici i pripadnici Crvenog križa BiH osiguravaju smještaj za još nekoliko stotina, a počela je i dostava hrane. Ovog vikenda pak u planu je opskrbljivanje šatorskog naselja sa strujom i vodom.

Inače, Bihać je danima prekriven snijegom, a shodno tome i dnevne temperature nisu najugodnije za dugoročni boravak vani.

Prema podacima Službe za poslove sa strancima BiH u tu je zemlju tijekom 2020. godine ušlo nešto više od 16 tisuća ilegalnih migranata. Procjenjuje se kako na teritoriju BiH trenutno boravi između sedam i devet tisuća istih. Oko dvije trećine boravi ih u prihvatnim centrima u Unsko-sanskoj županiji i u okolici Sarajeva dok ostali pokušavaju prezimiti spavajući u napuštenim objektima, ali i u šumama u blizini granice s Hrvatskom.

Vijeće ministara BiH odlučilo je kako će u selu Lipa biti uspostavljen stalni kamp za smještaj migranata koji bi trebao biti opremljen kontejnerima, no procjena je kako će to potrajati najmanje do kraja ožujka.

Inače, broj migranata koje bi BiH morala moći adekvatno smjestiti bio bi i veći da ulazak njih još oko 11 tisuća preko granice sa Srbijom i Crnom Gorom, nisu spriječili pripadnici granične policije BiH.