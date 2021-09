PORUKA S GRANICE KOJA ĆE ODJEKNUTI U SUSJEDSTVU! EU želi da se ispoštuje ono što je dogovoreno: ‘Hrvatska neće dizati žicu na granici, ali…’

Danas je otvoren most Svilaj koji povezuje Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a toj su svečanosti nazočili premijer Andrej Plenković, predsjednica Europske komisije (EK) Ursula von der Leyen i Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija.

Tom su prilikom poslane poruke o zajedništvu, kao i o potpori BiH na njenom europskom putu.

“Jasno je da regija mora izgraditi najvažniji most od svih – most pomirbe. Dugujemo to žrtvama prošlih sukoba koji su rastrgali ovu prekrasnu regiju. Ova cesta je simbol puta bez prepreka, da imate olakšano kretanje i to su ključni elementi regije”, rekla je von der Leyen.

“Jednakost svih građana”

Govoreći o napretku BiH prema članstvu u Uniji, rekla je kako je za to potreban “hitan napredak u izbornim i ustavnim reformama”.

“Da se poštuje ono što je dogovoreno, a to je da se garantira jednakost svih građana BiH. To je ključno za državu da bi napredovala prema Europi. Budite sigurni, spremni smo svaki korak biti uz vas, kao prijatelji i partneri. Ali morate nam pomoći da vam pomognemo”, dodala je.

“Zapadnom Balkanu mjesto je u Europskoj uniji. To je u našem zajedničkom interesu, ali vjerujem da je to i naša sudbina”, zaključila je von der Leyen.

“Neće biti žice na granici”

Plenković je rekao kako želi iskoristiti ovu priliku za jačanje odnosa s BiH.

“Hrvatska neće dizati nikakvu žicu jer znamo koliko je bitno da budemo povezani i koliko bi to moglo negativno utjecati. Ipak, to ne znači da nećemo zajednički surađivati u borbi protiv ilegalnih migracija”, rekao je.









“Povjerenje se može graditi jedino ako su tri konstitutivna naroda jednakopravna. Zalažemo se da se nađe rješenje za izmjene izbornoga zakona kako se Hrvati neće dovoditi u situaciju da nemaju svog legitimnog predstavnika u vrhu. To govorim kao prijatelj BiH. Pomoći ćemo i dalje oko cjepiva i ekonomskih ulaganja, a zajedničko povjerenje su temeljna načela koja nas okupljaju”, izjavio je Plenković.

Podsjetimo, Hrvati u BiH trenutno nemaju svog političkog predstavnika u Predsjedništvu te države jer su Bošnjaci Željka Komšića odabrali svojim glasovima. Idući izbori u BiH su u listopadu iduće godine.