PORFIRIJEV BLISKI PRIJATELJ U NEVJERICI: ‘U SPC-u ima kršćanstva koliko i se*sa u braku. Poražavajuće što mu se desilo, da odlikuje Orbana, otkriva bistu zločinca…’

Autor: Dnevno.hr

Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2, gdje je komentirao stanje u Srbiji, odnos prema Rusiji te protivljenje velikog dijela Srbije protiv Europridea. Govorio je i o neprestanom zaoštravanju odnosa između Srbije i Hrvatske.

Smatra, današnje stanje u Srbiji je bolje prvenstveno zašto što nema rata, a rat je uvijek izgovor za najgore stvari.

“Što se tiče položaja Hrvata u Vojvodini – Tomislav Žigmanov ušao je u parlament Srbije kao predstavnik”, kazao je.





‘Vulin, ako ste čuli za taj oblik života’

I sam je jučer bio na Europrideu u Beogradu.

“Ono što gledamo, uglavnom je šminka za naivne. Ovo je bio ‘nagodbenjački Pride’. Nije bio ni kompromisni – baš se radilo o nagodbi. To mi se nije svidjelo. Imamo ‘pajaca’. On je ministar unutarnjih poslova u odlazećoj vladi. Aleksandar Vulin, ako ste čuli za taj oblik života. Već se ‘izlupetao’ da to nije parada nego ‘policijsko sprovođenje sudionika na koncertu’, kazao je Čanak.

Zašto se Srbi ljube tri puta, i otkad?

Složio se s konstatacijom da su se Srbi, prema scenama iz starijih filmova krenuli tri puta ljubiti tek oko 1982.. Kazao je da je to zato što je to ruski, ne srpski običaj, te da “ruska agentura radi na tome da Srbija bude ‘fantazmagorija’ srpskog naroda”.

“Novci su ulagani u priču o Srbiji kao nepotopivom nosaču aviona – Rusije. EU ulaže u Srbiju, a Rusija u propagandu. Nitko ne primjećuje da je zastava EU-a na svakoj drugoj investiciji u Srbiji. Ali svi primjećuju huligane i kriminalce na ulicama koji viču ‘Tko je protiv Rusije, taj je protiv Srbije'”, tvrdi Čanak.

Rusku federaciju na čelu s Vladimirom Putinom nazvao je “Trećim Reichom 21. stoljeća”. Čanak dodaje kako je “javna tajna da Rusi u Srbiji financiraju desničarske grupacije, Crkva Srbije je ispostava moskovske Crkve”.

‘Porfirije je moj prijatelj, poražavajuće što mu se dogodilo’

Kad se Crkva prestane baviti politikom ja ću se prestati baviti Crkvom, rekao je Čanak koji je i osobni prijatelj s patrijarhom Porfirijem.









“Mi smo dugogodišnji prijatelji, ali to što se njemu dogodilo je poražavajuće. Nikad ga nisam vidio kao čovjeka koji bi pristao na ovakav tip manipulacije. Čovjeka koji je dao orden Viktoru Orbanu, a koji je par dana prije toga otkrio bistu zločinca Mikloša Hortija. I kakva je to promocija kršćanskih vrijednosti postavljanjem žilet žice na granicu”, dodao je i napomenuo kako smatra da srpska pravoslavna crkva više nije kršćanska crkva.

Kazao je da “u SPC-u ima kršćanstva koliko i seksa u braku – intervali su kraći, a licemjerje veće”.

“Budući da traje od 1054. – kršćanstvo je praktično isparilo i Srpska pravoslavna crkva više nije kršćanska crkva. Kristove riječi heretički tumače ‘etnofiletizmom’ – ne možeš biti Srbin ako nisi zatucana klerikalna budala”, rekao je.









A “apsolutni ulazak Rusa u društvo Srbije” dopustio je bivši predsjednik Boris Tadić kad je Naftnu industriju Srbije tj. vojvođanski Naftagas – predao u ruke Gazpromu, ustvrdio je Čanak. Dodaje da su Rusi time dobili kanal za “plaćanje ološi i bandita”.

Može li se Vučić otrgnuti od ruskog zagrljaja?

“Aleksandar Vučić ima opciju da se okrene Zapadu pa da ga Rusi ubiju. Druga je da se okrene Rusiji – pa da ga Rusi ubiju. Kad jednom uhvate Srbiju s obje šake, Vučić postaje nepouzdan. Što bi oni držali nekog autentičnog, ako sebi mogu dovesti drugog poput Boška Obradovića koji je na daljinski upravljač iz Moskve?”, kaže Čanak.

Dodaje da je jedini način da se nešto promjeni – odustajanje od dogovorne politike i uranjanje u autentičnost, poput Njemačke. Za Vojvodinu je rekao da je pokrajina bez ikakvih prava, od koje i grad Novi Sad ima veći proračun. Ali kaže – neće dati da Vojvodina odumre.

“Kosovo je najveća srpska prevara, najveća!”

Komentirajući izjave Aleksandra Vučića koji kad govori o Hrvatskoj “nadolijeva ulje na vatru” Čanak je kazao: “To je pitanje njegovog biračkog tijela. Vučić je šahist i igra sa svim figurama. Zna šta radi.”

Govoreći o stanju u društvu, vrijednostima i medijima Čanak je, između ostalog poručio: “Kosovo je najveća srpska prevara, najveća!”.

“Kosovo je neovisna država, priznalo ga je stotinjak država i na Kosovu je ogromna većina stanovništva nespremna da živi u zajednici sa Srbijom. Kosovo ima svoj unutarnji politički život, a dokaz su pobuna građana i ostavke odgovornih nakon slučaja silovanja djevojčice. Samo Vučić i bilo tko iz vlasti nije spreman to reći građanima – jer se protiv njih okrenuti biračko tijelo kojemu mozak pran 30 godina”, tvrdi u Nedjeljom u 2.