PONOSAN NA SVOJ STAŽ U JNA! Popović se ogolio: Sin me zvao i rekao da se boji

Autor: dnevno.hr

Vijest dana u susjednoj Srbiji, baš kao i u Hrvatskoj jest činjenica da je srpski poduzetnik Aleksandar Popović dobio skrbništvo nad sinom Aleksandrom, kojega majka Severina Kojić mora predati ocu. Posebnu pozornost tome daje srpski Kurir koji se podsjetio na jedan od starih intervjua s Popovićem u kojem je progovorio o svojem životu, a taj intervju opisuju kao jedan od rijetkih Milanovih javnih istupa.

Te je prilike otkrio da želi još djece jer je shvatio da je suživot s djecom najveće bogatstvo. ”Nama muškarcima treba malo više vremena da se prepoznamo u ulozi oca. Kad sam uspavljivao Aleksandra, on je bio još beba, i u jednom trenutku se digao na rukice, i onda mi se nasmijao. Eto tu sam se prepoznao”, izjavio je tada Popović dodajući da Severina ima svoje cilljeve i da sve radi s oređenom namjerom, koja nema nikakve veze s interesom djeteta. ”Svoj život podredio sam svojoj djeci. Želim da ta djeca odrastaju u mene, ja se zalažem za privatnost, ali Severina uporno objavljuje Aleksandrove slike na društvenim mrežama, i očigledno ne namjerava prestati. Ona govori da je ponosna na svog nsina i onda taj ponos realizira preko njegovih objava na društvenim mrežama, iako ima mnogo upozorenja stručnjaka da je to štetno za dijete”, tvrdio je Popović koji je tada priznao da sa Severinom naprosto ne komunicira.

”Jednom se desilo da je ona otišla na put a Aleksandra je ostavila trećim osobama u Srbiji. Saznao sam to. Sin me je zvao, rekao mi je da se boji. Rekao mi je imena tih ljudi i ja sam prvi put tada čuo za te ljude. Tada sam pokrenuo postupak da se Severini privremeno oduzme starateljstvo dok se ne vrati kako bi Aleksandar to vrijeme proveo samnom”, objasnio je Popović, a onda progovorio i o tome kako je disciplinu naučio kroz sport i vojsku. ”JNA je bila korisna za sve koji služe vojsku, točno sam ranije znao kad sam zapošljavao ljude tko je, a tko nije služio vojsku to se vidjelo po poštivanju starijeg, disciplini, redu”, pričao je Popović.