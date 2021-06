POLITIČARU NAŠLI 350.000 EURA U ‘KEŠU’, KUPIO JE I AVION: Odrastao je kao izbjeglica, tvrdi da je rođena majka ostavila zbog mržnje prema Srbima!

Autor: Daniel Radman

Aleksandar Jovičić bio je ‘mladi lav’ u Vučićevu SNS-u, tek su mu 34 godine, bio je član predsjedništva stranke i u dva mandata predsjednik beogradske Gradske opštine Palilula.

No, preko noći je od mladića koji obećava postao čovjek na koga se svi, uključujući i Vučićeve tabloide, ‘nabacuju blatom’. Idućih mjesec dana biti će u pritvoru zbog sumnje na korupciju. Prema sumjama policije krivi ga se da je korupcijskih radnjama ostvario zaradu od skoro 250.000 eura. No, to bi mogao biti tek vrh ledenog brijega.

Tako mediji izvještavaju, pozivajući se na izvore u policiji, da je u njegovom stanu pronađeno 350.000 eura u kešu, a sve glasnije se govori i o tome da je imao privatni avion. Riječ je o manjoj, sportskoj letjelici koja je, navodno, kupljenja preko tvrke njegove supruge koja se bavi uređenjem interijera.

Polagao pilotsku dozvolu za koju bi morao raditi deset mjeseci

Ono što bi moglo ići u potvrdu te priče jest podatak da je Jovičić prije tri godine položio obuku za pilota, a osim toga pomenuta ekstravagancija privukla je i prve sumnje. Naime, mediji su izračunali da je obuku platio oko 8.000 eura dok je njegova plaća iznosila tek 850 eura.

Prema onome što je objasnio ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin, osramoćeni je političar zlouporabom svog položaja omućio gradnju objekata na području općine. Najjednostavnje rečeno, utjecao je na građevinske inspektore da potvde kako su objekti građeni prije 2015. godine, prije donošenja Zakona o legalizaciji. Sastavili bi lažan zapisnik i omogućili “građevinskoj mafiji” nezakonitu gradnju.

Majka nije htjela napustiri Srebrenicu

Vulin je poručio da je ovaj slučaj dokaz da nema zaštićenih, aludirajući na Jovanovićevo članstvo u SNS-u. Inače je porijeklom iz Srebrenice, a dolazi iz “miješane” obitelji. Sa svojom majkom, Bošnjakinjom, prekinuo je kontakt. Za njega je Srebrenica, kako je rekao u intervjuu u 2016. godine, “dvostruka tragedija”.

“S jedne strane, zbog ratnih strahota i stradanja ljudi, a s druge, doživio sam da mi je upravo taj rat razorio obitelj”, rekao je novinaru Nedeljnika.









Potom je ispričao kako ga je majka ostavila

“Moja majka koja je druge vjere, zbog pritiska sredine i mržnje prema Srbima koju je tada politika u Bosni nametala svima koji nisu muslimani, ostavila nas je i nije željela doći s nama u Srbiju. Ja prije vjerujem da nije smjela iz straha za svoju obitelj u Bosni, ali to na kraju nije ni bilo važno. Ostao sam bez doma i moj otac i baka sa mnom u naručju i sa dvije torbe u koje smo spakirali cijeli život, došli su 1991. godine u Beograd”, ispričao je Jovičić.