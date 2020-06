PODNESENA KAZNENA PRIJAVA Mladi Ražnatović pretukao muškarca

Autor: Dnevno

Sin poznate srpske pjevačice i preminulog ratnog zločinca, Veljko Ražnatović jučer se fizički obračunao s 36-godišnjakom ispred obiteljske kuće supruge Bogdane Rodić. Muškarcu je pružena medicinska pomoć, a po mladog Ražnatovića došla je policija. Danas pak, po nalogu Osnovnog javnog tužiteljstva protiv njega, podnesena je kaznena prijava zbog nasilnog ponašanja, javlja Kurir.

“To je bila grupa ljudi, lokalni momci iz Titela. Došli su ispred obiteljskog doma. Bili su bučni, puštali su glazbu iz auta, a bili su u vidno alkoholiziranom stanju. Veljko je došao kako bi vidio što se događa, što je dosta njih potvrdilo, zamolio ih je da prestanu s vikom i nastave dalje. To je ponovio u nekoliko navrata, no oni su ga napali. “Šta ti nama govoriš šta da radimo ispred tvoje ograde…”. On je napadnut ispred svoje kuće. Nije uhićen i nije priveden. Otišao je u policijsku postaju, ne kao onsumljičenik već kao građanin koji mora dati izjavu. Htio je zaštititi mir i spokoj obitelji”, rekao je nakon incidenta odvjetnik Ražnatovića, Radomir Munižaba.

Ozlijeđeni muškarac prošao je s lakšim tjelesnim ozljedama.