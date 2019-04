Počeo prosvjed ispred Narodne skupštine: Vučić zaprijetio

Prosvjedni skup pod nazivom “Svi kao jedan – 1 od 5 milijuna” počeo je u subotu iza 15 sati ispred Narodne skupštine u središtu Beograda intoniranjem srbijanske himne, prenosi agencija Beta.

Nakon govora planirana je prosvjedna šetnja do zgrade srbijanske vlade te natrag do parlamenta.

Ispred zgrade parlamenta obustavljen je promet, prosvjednici nose zastave Srbije i transparente s imenima gradova iz kojih su došli.

Beta prenosi da se oko zgrade Narodne skupštine nalaze manje snage policije s kacigama i štitovima.

U Skupštini Srbije su zastupnici vladajuće koalicije koji su ostali od dana ranije kako bi je, po vlastitim riječima, obranili od onih koji nasiljem pokušavaju preuzeti vlast, prenosi Tanjug.

U parlamentu ima dosta pripadnika policije, čiju je nazočnost odobrio glavni tajnik skupštine kako bi se osigurao mir i sigurnost svih u zgradi, prenosi ta agencija.

Prvi prosvjed protiv srbijanskih vlasti održan je krajem studenoga u Kruševcu zbog napada na vođu Ljevice Srbije Borka Stefanovića i aktiviste Ljevice a nakon toga usljiedio je u beogradu prosvjed 8. prosinca. Od tada se održavaju svake subote.

Slogan “Jedan od pet milijuna” nastao je zbog izjave predsjednika Srbije Aleksadra Vučića koji je na početku prosvjeda kazao da neće ispuniti ni jedan zahtjev makar ih na ulice izašlo i pet milijuna.

Među zahtjevima su slobodni rad medija, pošteni izbori, ostavke državnog vrha i otkrivanje počinitelja i nalogodavaca ubojstva predsjednika inicijative SDP Olivera Ivanovića.

Predsjednik Aleksandar Vučić jučer je izjavio da policija nikome neće onemogućavati dolazak u Beograd. Smatra da će prosvjed vjerojatno proći u miru i da oporba može samo postaviti tri-četiri šatora kojima će maltretirati građane Beograda i unerediti grad. Prema navodu srpskih medija, zaprijetio im je ”Bit ćete sklonjeni”.

“We need to make it [the government] fall!”

Cedomir Cupic, Serbian professor from Belgrade Uni’s Faculty of Political Sciences, addresses the crowd of protesters at today’s anti-govt rally.#1od5miliona pic.twitter.com/icabAo58LB

— Balkan Insight (@BalkanInsight) 13. travnja 2019.