‘POČELO JE OPET, NEMA SNA!’ Novi potres u BiH, osjetio se i u Dubrovniku

Novi potres osjetio se u većem dijelu Bosne i Hercegovine te u južnom dijelu Dalmacije.

Potres je zabilježen u 20:02.

Magnituda potresa je 3,3 po Richteru. Epicentar je ponovo bio u blizini Stoca u BiH kao i veliki potres od 6.1 po Richteru koji je zatresao jučer u 23.07.

🔔#Earthquake (#zemljotres) M3.3 occurred 13 km E of #Stolac (Bosnia & Herzegovina) 23 min ago (local time 20:02:27). More info at:

— EMSC (@LastQuake) April 23, 2022