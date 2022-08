POBUNA PROTIV VUČIĆA! LGBTQ Aktivisti ne odustaju od Europridea, najavljuju da će se sve odviti po planu

Autor: Ivor Kruljac

Nakon najava srpskog predsjednika Aleksandra Vučića o otkazivanju Europridea te tisuće prosvjednika koji su marširali protiv održavanja tog događaja, jedan od Europride organizatora naveo je kako će se on ipak održati u Beogradu.

Tako Goran Miletić navodi da će se od 12. do 18. runa JEDAN od organizatora Europridea, Goran Miletić, poručio je da će se on održati u Beogradu, usprkos ranijoj odluci predsjednika Aleksandra Vučića o otkazivanju događaja koji se svake godine održava u drugom europskom gradu, prenose beogradski mediji. Miletić je agenciji Beta kazao da će se održati sve planirane manifestacije od 12. do 18. rujna.

“Od manifestacija na otvorenom prostoru, šetnja će biti održana 17. rujna, a dva koncerta na Kalemegdanu 16. i 17. rujna. Građani su jako razočarani zbog najave zabrane održavanja Europridea i svakako će se okupiti u velikom broju”, rekao je Miletić.





Nemoguć pride zbog Kosova?

Manje opozicijske stranke (Demokratska stranka, pokret Ne Davimo Beograd i Pokret slobodnih građana), pozvali su građane na prosvjed, 17. rujna, ukoliko održavanje Europridea bude zabranjeno. Premijerka Srbije Ana Brnabić, inače i sama lezbijka, apelirala je na građane da se bave važnijim stvarima i da neodržavanje povorke “nije tako važna stvar”.

“To ne govorim jer sam jako sretan jer nema parade. Ugrožavamo pravo manjine, ali je država pritisnuta svim mogućim problemima, moramo se baviti i hranom i sušom, energetskim problemima. Jednostavno, u nekom trenutku ne možete sve postići”, rekao je Vučić ranije.

Dodao je i da u trenucima teške krize na Kosovu i Metohiji Europride nije moguć.