‘PO ZEMUNSKIM KAFANAMA, PA KOD ARKANA U SLASTIČARNICU!’ ‘Princeza podzemlja’ otkrila nepoznate detalje o srpskoj mafiji 90-ih: ‘Uvijek smo znali tko je sljedeći’

Autor: Dnevno

“Neki pričaju da sam mafijaška drolja, bezobzirna ku*ka koja zarađuje na mrtvima, samo zato što sam dane i noći provodila s Giškom, Šijanom, Ašaninom. Ma i pisalo se svašta o meni, ali fotografije su uglavnom bile lijepe, a to je najvažnije, zar ne”, rekla je svojevremeno Saša Krajnc, nekadašnja “princeza podzemlja”.

‘Laskavi’ nadimak zaradila je kao žena koja je žestoke momke iz devedesetih zaista poznavala. Žena koja kupuje samo parni broj ruža jer njih, svoje prijatelje iz podzemlja, sada posjećuje samo na groblju.

Zvali su je “Mala”, bila im je, kako kaže, uvijek na prvom mjestu, derište za koje bi ubili da je trebalo. Odgajali su ju i razmazili. Tako je bilo prije i poslije bogatstva koje su stekli radeći u inozemstvu.

Upoznala ih je u teretani sa 18 godina, a u društvo ju je uveo Darko Ašanin, prvi srpski bos i pokretač suradnje kriminalaca sa DB-om.

‘Do diskoteke smo išli autobusom, a na utakmice pješke’

“On me je najviše razmazio, ali i odgajao. Sjećam se kako smo se jednom porječkali u klubu Nana u gluho doba noći. Demonstrativno sam izašla i legla na masne šine ispred. Osiguranje je ušlo kod Darka i reklo mu što se događa, a on je samo odgovorio: “Pa, prvi tramvaj kreće tek za dva sata, neka je, neka leži”, otkrila je Saša.

Bila je ratoborna plavuša, odrasla bez oca. Spremna potući se sa svakim tko ju pogleda. I našli su se. Ona je u njima vidjela autoritet koji nikad nije imala. Oni u njoj klinku o kojoj će brinuti.

“Upoznala sam ih prije sjaja i bogatstva, kada nismo imali para. Sjećam ih se iz perioda kada nitko nije imao automobil, pa su pozajmljivali fiću od moje mame da bismo mogli u grad. Do diskoteke smo išli autobusom, a na utakmice pješke. A čim su malo ušli u pare, sve se počelo vrtiti oko njih”, prisjetila se Saša.

‘Poslije izlaska, kod Arkana u slastičarnicu’

Čim bi ušli u kafanu, muzika je morala odmah biti za stolom momaka iz podzemlja.

“Bili su boemi i svi su imali neke svoje pjesme. Darko Ašanin je stalno naručivao pjesmu “Banjaluko i ta tvoja sela”. Vrtjeli su pjesme Zorana Kalezića i hitove devedesetih. Obožavali su ‘Plavi moj safiru’, a meni su naručivali ‘Topla zima, plava žena’, otkriva ona.

Poslije noćnog izlaska po zemunskim kafanama, odlazili bi kod Arkana u slastičarnicu.

“Arkan je bio neki vrh svega kod nas, po organizaciji i novcu. Kod njega su se svi skupljali: crnogorsko podzemlje i krem beogradskog kriminala. Sve zajedno, kriminalci visokog ranga. Bio je šutljiv čovjek, veliki šmeker koji se nije mnogo isticao”, prisjetila se Saša.









“Imao je smiješnih upadica, kao što je bila ona kad smo Vesko, Darko, Slavko i još nekoliko nas došli rano kod njega u slastičarnicu. Sjedili smo i jeli žito. Kada nas je vidio, rekao je: “Gde ste noćobdije? Šta je, jedete žito? Da li je to neki parastos ovde?”, na šta smo svi počeli da se smijemo – dodaje.

Poznanstvo s Legijom

U teretani je susretala Legiju, kojeg također pamti kao šutljivog i povučenog.

“Prije treninga smo ga viđali kako pretrčava Brankov most po 5-6 puta, a to mu je bilo samo zagrijavanje. I onda dođe u teretanu i odradi trening. Lijepo je izgledao, ali nije bio nešto druželjubiv, ni napadan. Više povučen i okrenut sebi”, kaže Saša.









No, puno otvoreniji bio je Aleksandar Knežević Knele.

“On je bio klinac pun elana, sav kao na struju, karizmatičan, pozitivan. Proveo je na ulici godinu dana i stradao. Ostala sam u dobrim odnosima s njegovim ocem koji je jako teško podnosio sva suđenja za ubojstvo njegovog sina. Naročito to što je slučaj proglašen zastarjelim.

Problem s Crnogorcima

Posebno blizak odnos imala je sa Đorđem Božovićem Giškom, osnivačem paravojne formacije “Srpska garda”. Prvi susret s njim dogodio se u slastičarnici.

“Sjedila sam s bratom i društvom i odjednom je ušao meni nepoznat muškarac. Poslao je konobaricu za naš stol da nas pita imamo li nešto protiv da nam pošalje piće. Poslije toga nam je prišao, a onda se pola sata ispričavao mom bratu što nas ometa. Pozvao me da se vidimo istu večer i pristala sam”, kaže ona.

Ali, Giška je ubrzo saznao da je Saša bila u vezi sa muškarcem kog je on poznavao, također iz podzemlja i tog trenutka njihov odnos stao je samo na jakom prijateljstvu.

“Bio je gospodin, čovjek s manirima, obišao je svijet, govorio nekoliko jezika. Cijela njegova soba bila je u knjigama, od poda do plafona, na svim jezicima koje je govorio. Naučio ih je putujući i boraveći u zatvorima. Pričalo se i da je držao predavanja zatvorenicima, učio ih jezicima.

U nekoliko situacija joj je pomogao, možda čak i sačuvao život.

“Nekako sam ušla u problem s Crnogorcima koji su bili jaki kriminalci. Slučajno smo se sreli poslije ubojstva Andrije Lakonića u Nani i oni su počeli mene uvlačiti u sve to, da nalaze neku moju krivicu u svemu. Ali, naišao je Giška i zapušio im usta, a mene kao dijete izveo vani i odveo kući”, prisjeća se Saša.

‘Pamtim ih kao dobre ljude, spremne da pomognu uvijek’

Kaže da nije bila upoznata s njihovim poslovima, da su pare zarađivali u inozemstvu, a ovdje dolazili samo da ih troše. Tek u neko zrelo doba počeli su pokretati biznis, ali tada su ih već ubijali.

“Pamtim ih kao dobre ljude, spremne da pomognu uvijek – od pomicanja namještaja u kući, do toga da ne idem po kiši sama. Daleko bilo da me netko pokuša zlostavljati ili provocirati. To nisu dozvoljavali nikad. Pomagali su mi oko svega što je trebalo mojoj majci, svraćali kod nas na kavu kad su bili u prolazu. S druge strane, bilo je i stvari koje su mi zabranjivali. Nisam smjela ići sama u casino, voziti se s nekim nepoznatim ili primati pića od nepoznatih ljudi”, prisjeća se s tugom u glasu.

I dok je devedesetih većini bilo teško zbog inflacije i rata koji se spremao, Saša i njezini prijatelji iz podzemlja noću su ludovali, iako ih je Državna sigurnost tad uveliko vrbovala, piše Srbija Danas.

“Ponašali smo se bahato, ne znam ni sama koliko smo plaća trošili za jednu noć po diskotekama. DB ih je vrbovao zbog nekih gluposti koje su ovdje pravili i onda su ulazili u službu da ne bi ležali u zatvoru. Ali, to je karta u jednom pravcu. Ubijani su čim bi odbili poslušnost”, priča Saša.

‘Kada smo se vraćali sa sahrana, razgovarali smo o tome tko je sljedeći’

Uslijedila su ubojstva. Umjesto u diskoteke, Saša je jednom tjedno odlazila na sprovode. Nekada i mnogo češće.

“Jedva sam preživjela te godine. Iz sjaja, izlazaka i ludila, odjednom su počeli jedan po jedan da nestaju. Svaki čas mi je dio srca otkidan, tu nije bilo kraja. U nekom trenutku ubijali su jedni druge, ali tako je vjerojatno moralo.

Darko Ašanin, koji joj je do tada povlađivao u svemu, sada se našao u situaciji da je uči kako se treba obući za sahranu.

“Govorio mi je da je sahrana posljednji ispraćaj nekoga i da se za to trebaš dotjerati kako bi ispoštovao onog koji je umro. Stalno mi je ponavljao da se moram obući kao da idem na izlazak s tim prijateljem. A kada smo se vraćali sa sahrana, razgovarali smo o tome tko je sljedeći. I znali smo. Uvijek smo znali tko je sljedeći” priča.

‘Mlad, brz, uvijek naoružan i ekstremno opasan’

“Stalno su bili na oprezu i čim se opuste – ubijani su. U to vrijeme nisu uzimali tjelohranitelje, nego su spavali svi s pištoljem, mijenjali adrese, automobile. Nedostajalo mi je tad ono vrijeme kad smo bili bez novca, jer smo bili čistijeg srca i iskreniji. Poslije smo imali puno para i to se sve pokrivalo novcem, sve se kupovalo, čak i policija”, priča ona.

Bilo joj je teško, priča i nakon smrti supruga Daniela Išljemovića.

“A on je bio mlad, brz, uvijek naoružan i ekstremno opasan. U svakom trenutku kao tempirana bomba. Takvog su ga svi znali i zazirali od njega. U kući je bio najbolji i najmekši na svijetu, nije dozvoljavao da budem dva metra od njega, niti da bilo što radim. Kad je bio bolestan, morala sam ležati s njim u krevetu. Vjenčali smo se kad je bio u zatvoru, da bih mu mogla dolaziti u posjete.

‘Moji žestoki prijatelji su imali svatko svoju sferu rada’

Njen automobil je u to vreme često obijan.

“Policiji vjerojatno nije odgovaralo što sam puno čačkala, pa su mi često dolazili kući. Zato sada imam malo fotografija iz tog perioda jer su mi sve nosili. Čak kažu da je jedno vrijeme bilo lakše pratiti mene jednu jer se znalo da tko od njih dođe iz inozemstva – prvo svrate kod mene. Prateći mene jednu, pratili su sve njih”, ispričala je.

Saša je bila u vezi i sa Veskom Vukotićem, koji je označen kao izvršitelj prvog mafijaškog ubojstva u Beogradu u klubu “Nana”, u ožujku 1990, kad je likvidiran Andrija Lakonić. Saša i Vesko družili su se s Darkom Ašaninom i Slavkom Mijovićem i često su bili u Arkanovoj slastičarnici ili kod Mije u Paladijumu. To su bila dva mjesta koja su smatrana “crnogorskim ambasadama” u Beogradu, gdje su se žestoki momci okupljali i nekad kockali.

“Moji žestoki prijatelji su imali svatko svoju sferu rada. Dok se nisu sudarali, to je bilo dobro”, kaže Saša.

Idol joj je bio Ljuba Zemunac

Ljubu Zemunca nikada nije srela, ali on joj je bio, kako kaže, najveći idol. Iako je bila dijete kad je poginuo, pobjegla je iz škole da bi mu otišla na sahranu. I danas mu odlazi na grob.

“Svi oni zajedno imali su više srca od ostalih, hrabrosti da žive takav život. Bili su rođeni za to vrijeme, sigurna sam da se u ovom ne bi snašli.

Nakon svega toga, kada je sahranila i posljednjeg prijatelja, živjela je u Grčkoj i Parizu. Po povratku, radila je u Hitnom centru na neurokirurgiji.

“Taman sam se malo oporavila i onda sam počela da raditi na mjestu gdje je mnogo njih umrlo. Brzo sam napustila Urgentni jer sam imala previše smrti za ovaj jedan život, to je bilo teško za preživjeti.

Živi u Zemunu, tamo gdje je sve i počelo. Tamo gdje je doživjela najveću sreću i najveće tragedije. Kaže da je devedesete ostavila iza sebe i da joj djeluju kao neki prošli život.