PLENKOVIĆ JASNO PORUČIO: Hrvatski narod bira svog predstavnika

Autor: Hina

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u utorak u Rijeci kako očekuje da Hrvatski sabor usvoji Deklaraciju o položaju Hrvata u BiH s ciljem da ojača položaj hrvatskog naroda u BiH kao konstitutivnog koji treba biti ravnopravan s druga dva naroda.

Odgovarajući na pitanje novinara hoće li Deklaracija Hrvatskog sabora o položaju Hrvata u BiH, planiranu da se donese do kraja ove godine, biti usvojena i hoće li to nešto promijeniti, Plenković je rekao da će se ona sigurno usvojiti. Ta tema je nužna u ovim okolnostima, rekao je naglasivši da su Hrvati u BiH konstitutivni narod i da trebaju biti ravnopravni.

“Izigravanje onoga što je dogovoreno u Daytonu nije dobro i nije zdravo za demokraciju u BIH i naša je poruka jasna – niti jedna članica EU nije više angažirana od Hrvatske na ubrzanju procesa približavanja BiH Europskoj uniji. Mogu reći da čak niti jedna hrvatska vlada nije učinila toliko koliko naša da pomognemo u tom procesu,” rekao je Plenković u Rijeci nakon sastanka vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova, Udruge općina i Odbora za lokalnu samoupravu u Hrvatskom saboru.

Dodao je da “svim konstitutivnim narodima u BiH pristupamo u dobroj vjeri ali i očekujemo da položaj Hrvata kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda bude respektiran”.

“Nema ničega dobrog, normalnog niti prirodnog u tome da u Federaciji BiH bošnjački narod glasovima svojih pripadnika izabere hrvatskom narodu njihovog člana Predsjedništva BIH. Ako nekome to nije jasno, morat ćemo to ponavljati tisuće puta, to ne može proći bez reakcije, niti ćemo se praviti nevješti kao da se ništa nije dogodilo, to ne dolazi u obzir,” rekao je Plenković o nedavnom izboru Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH glasovima Bošnjaka.

Na upit o njegovu stavu o Komšiću, rekao je da tu nema ničeg osobnog. “Bitno je da mi želimo i da bi bilo dobro da institucije i političke stranke u BiH provode na pravi način odluke Ustavnog suda i da postignu konsenzus o izborom zakonu, koji bi onemogućio da dolazi do situacija kakvima smo svjedočili u listopadu,” naveo je premijer.