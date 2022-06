‘PLANIRAJU UBITI VUČIĆA, UBIT ĆE GA KO VRAPCA’ Srpski političar diže buru, prokazuje mogućeg izdajnika: On je prodana duša!

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak tijekom gostovanja na sarajevskom Face TV-u izjavio je da Rusija planira ubojstvo Aleksandra Vučića.

Ni manje ni više, srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika optužio je da se okrenuo portiv Vučića po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina,

“Mile Dodik je prodana duša, beskrupulozan i nemoralan čovjek! Na Ekonomskom forumu u Rusiji su bili Mile i talibani! Zamislite Putina koji je spao na to da drži govor Miletu i talibanima! Jedino me zaboljelo što je iza sebe držao zastavu BiH! To je svinjarija! Rusi ne osvajaju… oni spale pa dođu! Što je onda njihovo – zgarište?!”, rekao je Čanak u emisiji.





Kako nadalje tvrdi, Vučiću je sve jasno i on razmišlja.

“Imam loše mišljenje o njegovoj politici, s lanca je pustila desničare i nacionaliste, ali on razmišlja. Ako uvede sankcije Rusiji ubit će ga ko vrapca”, smatra Čanak.

Dodaje, zato Vučić mora sjediti na dvije stolice i zato gradi dobre odnose s Kinom.

“Rusija će biti kineska kolonija, računa na zaštitu. Zato Srbija ima sve moguće neprincipijelnosti, kako god da se okreneš, ruska obavještajna mreža je previše jaka”, rekao je i zaključio da Dodik zna u kojoj je poziciji Vučić te ide na njega iz jasnog razloga jer Rusija u Europi nema ništa osim Srbije i dijela BiH.

“Vučić im nije siguran, cilj je da ga se likvidira”.

Čanak, iznoseći ove tvrdnje, nije pružio dokaze koji bi ih potkrijepili.