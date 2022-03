‘OVO ŠTO JE NAOR’O, ČOVIĆ ĆE MORATI PLATITI!’ Izetbegović progovorio o detaljima sastanka: ‘Nitko mu više ne želi vjerovati’

Autor: B.B.

O detaljima sa sastanaka o Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, političari iz BiH uglavnom šute, no lider Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je u subotu ujutro na Svečanoj sjednici Žena SDA kazao nekoliko riječi o pregovorima.

Na prvom mjestu je naglasio da je potrebno popraviti odnos s Hrvatima.

“To je jedna od krucijalnih potreba, to se mora uraditi. On (Dragan Čović) je svojim djelovanjem, nepotpisivanjem bez pravog razloga ugovora sa Islamskom zajednicom, odlascima u Beograd, Banju Luku, podrškom Dodiku, koketiranjem sa silama koje ugrožavaju ovu zemlju, razljutio Bošnjake da sad ne možemo napraviti ono što nam treba i što je normalno. Mi moramo popraviti odnose, mi smo na kraju krajeva jedan narod”, poručio je Izetbegović i dobio pljesak prisutnih stranačkih kolega.

‘Čoviću nitko više ne želi vjerovati’

Kazao je kako je Čović toliko toga lošeg uradio da je sam sebi suzio prostor djelovanja, te da mu nitko više ne želi vjerovati.

“Toliko je toga uradio da je suzio prostor. Nema čovjeka, običnog, obrazovanog, neobrazovanog, patriote, iz lijeve opcije koji je u ovom trenutku za to da mu se izađe u susret jer ne vjeruju dvojcu Čović-Dodik”, riječi su Izetbegovića.

Pomirenje s Hrvatima, kako je istaknuo lider najveće bošnjačke stranke, su od njega tražili i stranci.

“Prijatelji iz međunarodne zajednice nisu naši neprijatelji, nisu došli da nas nešto prevare, da nas na nešto natjeraju. Traže od nas da završimo ono što je logično, traže da zatvorimo jedan front, da nemamo problem i s Beogradom i Zagrebom”, kazao je Izetbegović.

‘Ovo što je naor’o, Čović će morati platiti’

Pojasnio je kako Dragan Čović smatra da su problem napravili ljevičari koji su izabrali Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH, ali da Čović ipak od SDA traži da taj problem riješe:

“Čović se poziva na to da su krivi ljevičari jer su izabrali Komšića za člana Predsjedništva BiH i da on ovo sve radi zbog toga. Ne znam je li to tako. Ali onda dođu meni da ja i SDA taj problem riješimo koji nismo luk ni jeli ni mirisali”.

Na kraju je poslao jasnu poruku, a to je da neće dozvoliti Čoviću ustupke.

“Ovo što je naor’o, Čović će morati platiti. Sad ću otići odavde i završiti pregovore. Morat će odustati od nekih stvari”, zaključio je Izetbegović.