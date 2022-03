‘OVO MI DAJE NADU DA ĆU NAĆI SINA’ Emotivan Matejev otac: ‘Čudna mi je ta večer. Vjerujem da još netko nešto zna’

Autor: Dnevno.hr

“Prošlo je dva i pol mjeseca i ovdje sam sreo more suosjećanja, pomoći i toplih riječi. S policijom sam svakodnevno u kontaktu i oni profesionalno rade svoj posao, ali ljudski mogu reći da je i ljudski odnos profesionalan. Očito je taj problem preveliki da bi se mogao rješiti. Već dva mjeseca ga nemamo i dat će Bog ga nađemo. Vjerojatno će se nešto pojaviti. Ja vjerujem u pozitivno, nada me ne napušta, iako su manji izgledi za tako nešto”, iskreno je rekao otac Mateja Periša, Nenad za Kurir televiziju.

Kaže najveću nadu da će naći sina daje mu nadzorna kamera koja se nalazi nedaleko od kluba “Gotik”, iz koga je izašao Matej, a koja ne hvata Savu.

“Nemamo tu snimku koja bi razriješio je li Matej ušao u vodu ili nije, ili je upao. Kamere nisu tako postavljene da prate cijelu šetnicu i možete proći da vas kamera na snimi. Zbog toga i nije zaključena istraga u onom djelu koji bi ukazivao na vodu. Čudna mi je ta večer, puno je ljudi po ulicama Beograda, puno je restorana, ugostiteljskih objekata… Želim vjerovati da još netko nešto zna, kako bi nam pomogao da se mozaik koji bi nas doveo do pravog smjera bolje upotpuni”, priča Nenad, dodajući da ne razmišlja o privatnoj istrazi jer ne zna što bi oni radili, a što ne radi MUP Srbije.

“Ne znam koji bi bio razlog da ja njima ne vjerujem. Nije mi to ni palo na pamet”, kaže.

Tražit ću ga dok ga ne nađem

“Pokušavam biti pribran, jer je situacija takva. Ja sam ovdje zbog sina kojeg tražim i moram biti pribran zbog rezultata do kojih želim da dođem. Tu sam već dva i pol mjeseca, znam već kako to funkcionira i mogu prepoznati stvari koje su važne, od onih koje nisu. Važno je da ne podlegnem emocijama, čovjek u takvim trenucima lako podlegne emocijama, koje su za neki drugi dio dana ili noći. Život je takav, moraš se nositi s tim problemom, ali moraš funkcionirati, usprkos tome koliko je to teško. I ja i moja obitelj proživljavamo izuzetno teške trenutke”, ističe.

Otkrio je kako je prije petnaestak dana počeo se prisiljavati da radi.

“Vjera mi je jako bitna, odvajam vrijeme za koncentraciju i molitvu, bavim se i svojim fizičkim zdravljem, popodne idem na misu i okružen sam prijateljima s kojima razgovaram. Isto mi znači i vrlo realan osjećaj da ljudi u Srbiji i Hrvatskoj suosjećaju sa mnom i s mojom obitelji, dobijem punu podršku svuda, što mi daje snagu.

“Moram biti realan, moja obitelj je u Splitu, imam dvije kćeri o kojima moram brinuti. Moram se vratiti u jednu kolotečinu života. No, neću nikad prestati tražiti Mateja dok ga ne nađem. Morat ću se vratiti u Split, ali ne znam kada će to biti”, rekao je.