Ovo je u Hrvatskoj prošlo ‘ispod radara’. Zastrašujuće poruke Milorada Dodika iz Prijedora: Je li Milanović ovo čuo?

Autor: Iva Međugorac

”Danas smo odlučili da borcima Vojske Republike Srpske Krajine izjednačimo status s borcima Republike Srpske’‘ poruka je to koju je iz Prijedora poslao prvi čovjek RS-a Milorad Dodik koji se ondje javnosti obratio povodom obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Oluji. Dodiku se u Prijedoru pridružio i srpski predsjednik Aleksandar Vučić, a ovaj dvojac svoj je naum proveo ignorirajući kritike bošnjačke i hrvatske javnosti koja je smatrala da Prijedor nije mjesto za ovakva obilježavanja.

Žestoke poruke iz Prijedora

”Ako je mir neophodan, a je, i ako moramo da sravnimo naše odnose onda ćemo reći da je Hrvatska napravila jednu državu, a srpski narod dvije – Republiku Srpsku i Srbiju. Boriti ćemo se za to. Živjela Srbija, živjela Republika Srpska”, poručio je Dodik i dodao da Vučić kao predsjednik Srbije jamči sigurnost i stabilnost. U svojem se govoru Dodik referirao i na one kojima smeta to što se Dan sjećanja obilježava u Prijedoru. ”Samo prije mjesec dana nitko nije smetao, niti je bilo tko što rekao o ovom gradu kada su Bošnjaci obilježavali svoje stradanje. Mi smatramo da to i treba tako biti”, kazao je Dodik koji je uz ostalo poručio da je Pogrom Oluja bio udruženi zločinački poduhvat SAD i njihovih monstrumskih planova prema srpskom narodu zajedno s Hrvatskom vojskom koja je jedva čekala da očisti prostor od Srba.

Sve su to zapravo uobičajene Dodikove floskule kojima izaziva tenzije i podjele na kojima gradi vlastitu političku karijeru, no rečenica u kojoj najavljuje izjednačavanje statusa dvjema vojskama u Hrvatskoj je prošla poprilično nezapaženo mada je na nju pažnju u svojem statusu skrenuo i Velimir Bujanec progovarajući o tome kako se ovdje radi o činu otvorene agresije na Republiku Hrvatsku. Takvo što posebno je problematično kada se sagleda u svijetlu posljednjih političkih događanja, i kada se ima na umu da se Dodik netom prije ovih najava na Hvaru susreo s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem koji s predsjednikom Republike Srpske već dugo njeguje prijateljske odnose koji su nerijetko nailazili na kritike od strane premijera Plenkovića i dijela HDZ-ovaca. Za razliku od nabrušenog Dodika hrvatski predsjednik u Kninu je održao snažan govor u kojem je uz ostalo istaknuo kako je Hrvatska vojska omogućila mir u BiH.





Milanovićev odlučan govor

”Hrvatska vojska je spasila Bihać sudbine Srebrenice, možda. Makar Bihać je velik grad i teško da bi se takav pokolj s elementima genocida i mogao ponoviti, ali BiH, odnosno vojsku bosanskih Srba, Mladića, Karadžića, nisu porazili saveznički bombarderi. Tjednima su ih zasipali. Ključne udarce zadala je Hrvatska vojska. Prošlo je 28 godina i netko bi rekao – sve vas je manje, no još uvijek vas je puno i nadam se da će i iduće godine broj biti isti i da će svi biti živi i zdravi. Hrvatska je ’91. godine krenula putem kojim nijedna europska država na njihovu sreću nije morala krenuti i do danas uz iznimku Ukrajine ni jedna i nije.

Kada Hrvati i naši ljudi govore o tome što je rat, što je gubitak i kako ti izgleda na pragu najveće realizacije nakon pada jednopartijskog režima i dolaska demokracije i velikih očekivanja koja su kreirana u narodu, kako ti izgleda kada se sve okrene naopako, naglavce i kada se mora kretati ispočetka, to znaju samo hrvatski ljudi. Zato će svaka majka, svaki otac radosno reći da je njihovo dijete, kćer ili sin, jedinstven i poseban.Realno svi smo mi u prosjeku, kao i naši sinovi i kćeri.

I možda im ne radimo uslugu ako im govorimo da su posebni, u tome se pretjeruje i za to nema jasnih mjerila, ali kad se govori o naciji, onda možemo govoriti o posebnosti, a Hrvatska ima tu posebnost, koju drugi nemaju. To je naš put koji je bio pravedan. Nije bio lišen pogrešaka, ali iz njih se učilo”, zaključio je Milanović s kojim se Dodik ako je suditi po njegovim porukama iz Prijedora ipak ne bi složio, no to po svemu sudeći niti nije bila tema koju je ova dvojka načimala tijekom druženja na Hvaru.