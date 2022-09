‘OVO JE POKUŠAJ OKUPACIJE!’ Dodik sijeva i optužuje, blokira izbor veleposlanika: ‘On želi vitlati sabljom i sjeći glave Srbima’

Autor: L.B.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik u petak je po drugi put uskratio suglasnost za postavljenje novog veleposlanika Njemačke u toj zemlji.

Time je zaoštrio svoj osobni sukob s Berlinom kojega optužuje za protusrpsku politiku.

Dodik je tako na sjednici Predsjedništva BiH održanoj tijekom dana glasao protiv postavljenja novog njemačkog veleposlanika dok su predsjedatelj Predsjedništva Šefik Džaferović i hrvatski član Željko Komšić glasali za to imenovanje.





‘Ovo je pokušaj okupacije’

Kada je ta točka bila po prvi put na dnevnom redu Predsjedništva BiH, 24. kolovoza, Dodik je glasao jednako, a tada je kazao i kako ne želi dolazak novog njemačkog veleposlanika optužujući ga da kani “vitlati sabljom i sjeći glave Srbima”.

Sada je kazao kako je uvjet da Njemačka ima novog veleposlanika u Sarajevu odreknuće te zemlje od rezolucije Bundestaga o stanju u BiH. Tom je rezolucijom Dodik proglašen glavnom prijetnjom po teritorijalni integriret i stabilnost BiH zbog stalnog promoviranja secesionističke politike i blokade tijela vlasti u BiH.

“Ovo je pokušaj okupacije ovog prostora od strane Njemačke koja želi nametati politička rješenja”, kazao je Dodik novinarima nakon sjednice Predsjedništva BiH komentirajući aktualnu politiku Berlina.

Tražio da Schmidta proglase ‘personom non grata’

Dodik je od Džaferovića i Komšića na sjednici Predsjedništva BiH tražio i da se visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt proglasi ‘personom non grata’ no očekivano ni za to nije dobio suglasnost, kao ni za zahtjev da se gradi novi plinovod prema Srbiji te da Srbija dobije dopuštenje za gradnju zračne luke u Trebinju.

Prema poslovniku o radu Predsjedništva BiH novi njemački veleposlanik ipak ima suglasnost za preuzimanje dužnosti u Sarajevu osim ukoliko bi Dodik u naredna tri dana njegovo imenovanje proglasio štetnim po vitalne nacionalne interese Republike Srpske.

Ukoliko to učini za konačnu negativnu odluku morat će dobiti potporu dvije trećine zastupnika u Narodnoj skupštini RS što mu do sada nije polazilo za rukom jer njegova vladajuća stranka i njeni partneri u tom parlamentu nemaju dovoljno glasova.