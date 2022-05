‘OVO ĆE ZA CIJELU EUROPU BITI NAJTEŽA ZIMA U 70 GODINA’ Vučić dosta pesimističan, ali poručio hrane će biti dovoljno

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Grčkoj, gdje je prisustvovao ceremoniji obilježavanja početka radova na izgradnji terminala za prirodni plin.

Nakon svečanosti, obratio se novinarima, rekavši da je imao dobar razgovor s grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom i da ne očekuje bilo kakva negativna iznenađenja u kraćem ili srednjoročnom periodu te da je razgovarao o bilateralnim odnosima, ali i o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. U Aleksandropolisu, gdje je prisustvovao početku izgradnje LNG terminala, Vučić je razgovarao i s premijerima Bugarske i Sjeverne Makedonije, kao i sa šefom Europskog savjeta Charlesom Michelom, o Ukrajini i svemu što se dešava u Bruxellesu

“Mislim da je dobro što smo bili ovdje i što gledamo kako da zadovoljavamo potrebe sa svih strana. Iako stvari o kojima smo govorili nisu jednostavne, vjerujem da ćemo u godinama koje dolaze moći da ponudimo normalan život građanima”, istakao je Vučić.

“Njemačka je ozbiljna zemlja i priprema se za ono što dolazi. Ovo će za cijelu Europu biti najteža zima u posljednjih 70 godina. I tko vam priča da će sve biti lako i lijepo… Imate i naših ministara koji govore da će teći med i mleko, no tko to govori nije dovoljno ozbiljan i odgovoran i samo želi biti popularan. Imate dva ključna problema – energente i hranu, a uz sve to inflaciju i nemogućnost izlaska na kapitalna tržišta. Hrane će biti dovoljno, mi nećemo imati problema u krajnjoj instanci, ali mnogo toga mora se napraviit”, rekao je Vučić.