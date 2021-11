OVO ĆE ODJEKNUTI U BEOGRADU! ‘Jedna nacija!’ Rama i Kurti na zajedničkoj konferenciji odaslali snažne poruke!

Autor: L.B.

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je kako vjeruje da će se Albanija ujediniti s Kosovom i da bi on glasao za to na referendumu, ali je naveo da ne zna kada će se to dogoditi.

“Ako me pitate hipotetički o mirnom referendumu o nacionalnom jedinstvu, prekršio bih zakon o tajnosti glasanja – kažem otvoreno, glasao bih za. U slučaju da pitate da li će se ovo desiti ili ne, pošto me provocirate, to će se desiti, kada – ne znam, ali će se desiti jednog dana“, kazao je Rama na zajedničkoj konferenciji s kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem.

On je naglasio da onima koji tu njegovu izjavu mogu tumačiti kao “zahtjev” za stvaranje Velike Albanije treba reći da se “gatarama ne sudi”.

‘Više nerazumijevanja nego li nesporazuma po pitanju ujedinjenja Albanaca’

Kosovski premijer Aljbin Kurti rekao je da se o takvim povijesnim procesima ne može odlučivati i da se ne mogu određivati datumi i načini.

“Čini mi se da je više nerazumijevanja nego li nesporazuma po pitanju ujedinjenja Albanaca. To nije stvar koju mi biramo, to je kolektivna namjera koja nas bira, ne možemo odlučivati o takvim povijesnim procesima i da određujemo datume i načine”, kazao je Kurti.

Naime, prema istraživanju, četiri od pet Albanaca u Albaniji, više od 79 posto, glasalo bi za ujedinjenje u jedinstvenu državu Albanije i Kosova, kada bi danas raspisali referendum o ovom pitanju. Ovo tvrdi albanski Euronews, pozivajući se na svoje istraživanje koje je objavljeno ususret današnjoj zajedničkoj sjednici dvije vlade u Elbasanu, prenosi KoSSev.

Više od 90 posto Albanaca smatra da su jedna nacija

Prema barometru ovog medija, navodno je samo oko 16 posto Albanaca u ovoj državi protiv unije.

Međutim, manje od polovice Albanaca smatra da bi se ovo ujedinjenje moglo dogoditi u narednih 10 godina.









U slučaju ujedinjenja, 70 posto Albanaca smatra da Tirana treba biti glavni grad.

Ogromna većina Albanaca, više od 90 posto, smatra također i da su Albanija i Kosovo jedna nacija.

Glasanje je provedeno od 20-29. listopada, a ispitivanje su provele agencije „MRB“ i „Data Centrum“ na nacionalnoj razini, kako navodi Euronews – s 1000 intervjua licem u lice u obitelji.