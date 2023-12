Ovaj čovjek mogao bi biti okidač za nove sukobe između Hrvatske i Srbije

Autor: Iva Međugorac

Grohotom se nasmijem kada netko usporedi situaciju u Hrvatskoj sa Srbijom, poručio je ovih dana premijer Andrej Plenković referirajući se time na izbore u ovoj susjednoj zemlji s kojom Hrvatska desetljećima ima zategnute odnose zbog niza neriješenih pitanja proizašlih iz Domovinskog rata. Premda je Plenkoviću situacija u dvije zemlje neusporediva, nedvojbeno je da se između njega i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića ipak može povući određena paralela.

Dodirne točke između Plenkovića i Vučića

Baš kao što je srpski predsjednik dominantna figura ondašnje političke scene, tako je i Plenković dominantna figura hrvatske politike. Srbija je pored toga zemlja u kojoj je politička stabilnost upitna, a takvo ozračje koči razvoj zemlje u kojoj su Vučić i njegovi pristaše zarobili medije i institucije pa se shodno tome iz svega navedenog određene dodirne točke među dvjema zemljama i političkim liderima koji iste vode ipak mogle pronaći.

Ono u čemu je Hrvatska ipak miljama daleko od Srbije svakako je poštivanje prava nacionalnih manjina, barem u onom političkom kontekstu pa u skladu s time u našem parlamentu sjedi čak osam manjinskih predstavnika među kojima je i troje zastupnika iz redova srpske nacionalne manjine, odnosno iz SDSS-a kojega predvodi Milorad Pupovac, koji je uz talijanskog manjinskog zastupnika Furija Radina jedan od najdugovječnijih, a vrlo vjerojatno i jedan od najutjecajnijih političara na našoj sceni.

Poznato je da je Pupovčeva stranka trenutačno koalicijski partner Plenkovićeva HDZ-a, a poznato je i da u Plenkovićevoj Vladi kao potpredsjednica sjedi Pupovčeva odabranica i stranačka kolegica Anja Šimpraga.

Žigmanov nije ušao u Narodnu skupštinu

Dugo se hrvatska manjina u Srbiji borila za bilo kakav politički status, a onda je u srbijansku vladu ušao Tomislav Žigmanov, no čini se kako njegova karijera nije bila dugog vijeka. Dan nakon izbora postalo je jasno da predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i ministar Srbije za ljudska prava i manjinska prava nije ušao u Narodnu skupštinu.









Nagnalo je to premijera Plenkovića da reagira, a snažan motiv za reakciju mora da leži i u tome što Hrvatsku naredne godine leži serijal izbora. Osim Plenkovića snažnu reakciju imao je i hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman.

”Hrvatska želi zajamčeno mjesto u srbijanskom parlamentu za pripadnika hrvatske manjine”, poručio je naš ministar vanjskih poslova dodajući kako hrvatska strana nije zadovoljna položajem svojeg naroda u Srbiji. Hrvatski je predstavnik inače na izbore izašao u koaliciji s partnerima iz bošnjačkih stranaka, a naš ministar stava je kako se ovdje među ostalim radi o strukturalnoj nejednakosti.

”Ako je Hrvatska zajamčila tri mjesta u Hrvatskom saboru srpskoj manjini mi isto tako također očekujemo jednaka prava za hrvatsku manjinu u Srbiji”, naglasio je Grlić Radman koji smatra kako hrvatsko mjesto u srbijanskom parlamentu treba biti zajamčeno. Iako je Žigmanova stranka Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini na izborima surađivala s Ujedinjenima za pravdu, odnosno bošnjačkom strankom Usame Zukorlića do mandata nije uspjela doći ni u srbijanskom parlamentu, ni u Skupštini Vojvodine premda je Žigmanov bio prvi predstavnik hrvatske zajednice koji je ušao u prethodnu vladu na čijem je čelu bila premijerka Ana Brnabić.

Upitno je što će biti s hrvatskim predstavnikom

Upitno je hoće li Žigmanov i sada nakon što se formira nova srpska vlada zadržati tu poziciju posebice nakon što je vladajuća Srpska napredna stranka osvojila apsolutnu većinu što joj daje mogućnost da samostalno složi vladu. Ne treba zaboraviti da je Žigmanov kao ministar u srpskoj vladi uživao veliku podršku premijera Plenkovića i njegova HDZ-a, ali to mu evidentno nije bilo koristi možda i zbog prozivki iz redova Demokratske zajednice Hrvata koji su prije par mjeseci žestoko prozivali Žigmanova govoreći o njegovom autokratizmu. Prema tvrdnjama iz vodstva spomenute stranke Žigmanov koji se predstavlja kao bunjevački Hrvat zajedno sa Miloradom Pupovcem potpisivao je sporazume o suradnji između srpske i hrvatske manjine te obećavao da će njih dvojica zajedničkim snagama pomoći u pronalasku nestalih tijekom Domovinskog rata.

Za to vrijeme Žigmanov je iz svoje stranke uklonio gotovo sve bliske suradnika poput profesora Slavena Bačića i Darka Sarića Lukende kao i bivše tajnice HNV-a Diane Sarić koja je maknuta nakon što je doznala da donacija od 5.000 eura iz Zaprešića nikada nije došla hrvatskom kulturno-umjetničkom društvu Bunjevačko kolo koje je vodio Marinko Prčić. On je u međuvremenu preuzeo Demokratsku zajednicu Hrvata koja predstavlja svojevrsnu oporbu Žigmanovoj stranci. Mnogi su članovi Žigmanove stranke prešli u Prčićeve redove nezadovoljni time što se on predstavljao kao veliki vođa koji se prema nekima prodao Vučiću koji i jest predstavio Žigmanov ulazak u vladu Srbije na čemu mu se Žigmanov posebno zahvalio na društvenim mrežama.

Konflikti sa Biščevićem

Zanimljivo je u ovom kontekstu podsjetiti i na to da je Žigmanov mjesecima prije izbora bio u sukobu s hrvatskim veleposlanikom u Beogradu Hidajetom Biščevićem koji ne imao u planu nekog drugog promovirati u glavnog političkog vođu hrvatskog naroda u Vojvodini pošto o Žigmanovu nema pozitivno mišljenje. To je međutim uzajaman odnos pa je tako i Žigmanov svojedobno javno kritizirao Biščevića radi toga što nije pokazao nikakav interes tijekom izbora za Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji.

Postupke hrvatskog veleposlanika u Beogradu Žigmanov je nazvao politikom ignoriranja svih važnijih društvenih procesa Hrvata u Srbiji, a zamjerio mu je čak i to što je na misu u Petrovaradinu u povodu Dana bana Jelačića stigao previše ležerno odjeven, kao da je krenuo na teferič kraj Miljacke

Kada se govori o Žigmanovu, treba reći da je on hrvatski književnik i publicist iz Vojvodine koji je rođen u Tavankutu, poznat je po pisanju pjesama i proznih zapisa, odnosno eseja, a po zanimanju je profesor filozofije te je ujedno godinama predstavnik Hrvata u Srbiji. Angažirao se protiv politike odnarođivanja bunjevačkih Hrvata koju provode vlasti u Srbiji radi stvaranja umjetne bunjevačke nacije. Kao zastupnik hrvatske manjine u Srbiji više je puta primao prijetnje i bio pod pritiskom srpske javnosti zbog kritiziranja velikosrpskih težnji i takvog političkog usmjerenja srpskog predsjednika Vučića, u čiju vladu je na koncu ipak ušao.