Otkrivena prava istina o srpskim borcima u Ukrajini: ‘Tek su došli, a već su mrtvi’

Autor: M.P.

Srpski plaćenik na ukrajinskom bojištu Dejan Berić u novoj objavi na svom YouTube kanalu otkrio je kako zapravo prolaze srpski državljani koji su se otišli boriti na ruskoj strani.

“Ljudi su došli, potpisali ugovor i odmah su ih poslali na front, a da nikada nisu bili u vojsci. Ni pušku ne znaju držati. To će vjerojatno biti još jedna skupina Srba koju su doveli i koja je odmah poginula. Tu se ništa ne može”, rekao je Berić. Dodaje, tu skupinu srpskih plaćenika zvala su dva čovjeka poznata kao Saša Muzikant i Pigmejac.

“Počeli su zvati ljude, rekli su im da im je put plaćen. I to je stvarno bilo tako. U zračnoj luci ih je dočekao Saša Muzikant, tko zna što im je obećao. Preuzeo ih je i za sedam dana su bili na fronti. I sada me oni mole da ih izvučem, da im osiguram obuku. Ljudi, kada potpišete ugovor, ostajete tamo gdje ste bili. Sami ste si krivi što vas je netko prevario”, kaže Berić koji napominje da on nije zapovjednik niti ima svoju vojsku.

Berić: Mnogo Srba je ranjeno, mole me da ih izbavim

Tvrdi da je tek farmer s malo utjecaja. Priznao je i da Rusija ima problem s plaćanjem jer se događa da isplata kasni. I prije dva tjedna govorio je o srpskim plaćenicima na ratištu u Ukrajini. “Bio sam na dijelovima fronte gdje momci kažu da Ukrajinci puštaju po 10 dronova na jednog čovjeka, smanjili su artiljeriju no zato su efikasnost povećali dronovima. Mnogo je Srba ranjenih, ubijenih, ali to je rat. Jučer me zvao jedan od novih boraca koji je došao prije četiri mjeseca, tražio je da mu sredim da izađe. Ali, oni moraju shvatiti, kada potpišete ugovor s ruskom vojskom, skoro ga je nemoguće raskinuti”.

Berić u jednom trenutku spominje i Hrvatsku. “To što ste došli iz Srbije, Makedonije, Hrvatske, Bosne ili Amerike, znači da ste vojnik kao svaki drugi, no ima jedinica u kojima časnici gledaju drugačije na strance, u negativnom smislu. Za njih je problem ako vojnik ne zna ruski”.

Otkrio je još detalja o stradalim srpskim državljanima na ukrajinskom frontu. “Još jedan momak je poginuo, to je već treći. Mislim da su svi naši borci već ranjeni jer su borbe jako teške, dobro razmislite želite li dolaziti jer onda nema više ‘ja ne mogu'”.

‘Srbi su loše tretirani, zvali ih ciganima’

Berić je bio u centru pažnje početkom godine kada je uputio oštre kritike na račun ruskih zapovjednika zbog lošeg tretmana srpskih državljana koji se bore na okupiranim područjima Ukrajine.









“Srbe tretiraju loše, nazivaju ih ciganima, pitaju ‘zašto ste došli ovdje‘. Pričam o zapovjedništvu 119. pukovnije. Nisu ih tretirali kao ljude koji su se došli dobrovoljno boriti, nego da kradu ili tko zna što. Bila je naredba da se ide u napad. Zapovjedništvo 119. pukovnije dalo im je dva, tri skladišta municije i reklo: “Idite sada u napad!”. Jutros je došla vojna policija. Došli su i zapucali u zrak. Opasno je pucati u rovu, ali su oni to ipak učinili. Doslovce su tukli naše nenaoružane borce kundacima. Smrskali su nekoliko glava, udarali ih u usta”, rekao je tada Berić.

Slučajno ili ne, Beriću je nakon tog istupa potpuno izgorjela obiteljska kuća u Rusiji. On i njegova supruga u trenutku izbijanja vatre nisu bili u svom domu. Očevici su ispričali da je kuća vjerojatno zasuta Molotovljevim koktelima. Prema njegovim riječima, do požara je došlo ‘uslijed djelovanja uljeza’.

Srbija protiv Berića vodi postupak, prijeti mu pet godina zatvora

Dejan Berić jedan je od najpoznatijih balkanskih plaćenika koji se od 2014. godine borio na strani pobunjenih Rusa iz regije Donjeck i Lugansk. On je uvjereni rusofil koji Srbe regrutira u rusku vojsku, između ostalog i preko svog YouTube kanala s više od 100 tisuća pretplatnika, a bio je i član inicijativne skupine birača koja je podržala kandidaturu Vladimira Putina za predsjedničke izbore u ožujku ove godine.









Ruskim separatistima se priključio 2014. godine, a u javnim nastupima se predstavljao kao snajperist. U Srbiji se protiv Berića pred Višim javnim tužiteljstvu u Beogradu vodi postupak za sudjelovanje u ratu u stranoj državi. Prijeti mu kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.