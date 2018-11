OTAC UBIJENOG DAVIDA ZA DNEVNO: ‘Nobilo je cijelo vrijeme igrao za drugu stranu!’

Autor: Marin Vlahović

Vijest dana, o kojoj pišu svi mediji u regiji, raspuštanje je međunarodnog odvjetničkog tima koji je zastupao Davora Dragičevića, oca ubijenog Davida Dragičevića. Otac ubijenog mladića, koji je svojom upornom i beskompromisnom borbom, privukao veliku pozornost domaće ali i međunarodne javnosti, postao je simbol građanskog otpora prema sustavu koji počiva na lažima i korupciji i čiji krakovi prelaze granice svih bivših jugoslavenskih republika.

Uporni otac postao je simbol borbe za istinu i pravdu

Iz tog razloga, građanska inicijativa, u stvari pokret „Pravda za Davida“, dobio je veliku podršku i u Hrvatskoj. Ipak, ponajveći interes hrvatske javnosti, vezan je uz ulogu odvjetnika Ante Nobila, koji je svog klijenta Davora Dragičevića, napustio na nemoralan način, protivan svim etičkim i pravnim kodeksima. Anto Nobilo, naime, nije samo prekinuo suradnju s Davorom Dragičevićem, nego je javno, i bez ikakvih argumenata, oca ubijenog Davida, predstavio kao očajnika kojim manipuliraju političari. Uz Nobila, Davora Dragičevića su napustili i odvjetnici Duško Tomić i Zora Dobričanin Nikodinović. Doduše, oni su se suzdržali od neprimjerenih izjava.

Nobilo prekršio sve etičke kodekse pravne struke

Sramotan istup, Ante Nobilo je izveo sinoć na Federalnoj televiziji u Sarajevu. Između ostalog, Nobilo je izjavio sljedeće:

“Otac Davor Dragičević je očajan čovjek. Sve mu opraštam i sve ga razumijem. Njemu je sin stradao. Međutim, njega su obuhvatili ljudi iz politike i oni ga otprilike usmjeravaju. Njima odgovara da je bio masakriran, da je silovan, da ga je ubila policija, da je ministar unutarnjih poslova to zapovjedio. Ništa to nije istina”

Nakon što je u nekoliko rečenica učinio sve da maksimalno diskreditira Davora Dragičevića, Nobilo se prestao javljati novinarima. On sada tvrdi, da „zasad nije spreman davati nove izjave.“ Nije sigurno, ali moguće je da shvaća, kako je ovoga puta, stvarno otišao predaleko. Ante Nobilo, svakako je jedan od najmoćnijih odvjetnika iz Hrvatske, s dobrim političkim, pa i obavještajnim vezama u cijeloj regiji. Kako bi razumjeli pozadinu priče, kontaktirali smo i razgovarali direktno s Davorom Dragičevićem, koji nam je ispričao čitavu kronologiju svoje suradnje s odvjetnikom Antom Nobilom.

Nobilo nije htio zastupati Dragičevića

Prva važna informacija koju nam je dao, i koju do sada nije objavio niti jedan drugi medij, vezana je uz njihov prvi kontakt. Prema tvrdnjama Davora Dragičevića, Ante Nobilo, u početku, nije bio zainteresiran za ovaj slučaj. Štoviše, on je rezolutno odbio da zastupa Davora Dragičevića.

„Zvao sam ga prije 6-7 mjeseci i tada nije bio zainteresiran. Imam dokaze o tim telefonskim pozivima.“

Čekajte, kako je onda postao vaš odvjetnik? Jeste li ga ponovno zvali ili se on vama javio?

„On se u priču uključio prije otprilike dva mjeseca i to na nagovor, ili po nalogu drugih ljudi. Ono za što on mene optužuje, dakle da iza mene stoji politika, to više odgovara istini u njegovom slučaju.“

Prema vašem mišljenju, koji su motivi zbog kojih je odvjetnik Ante Nobilo promijenio mišljenje i pristao biti član vašeg odvjetničkog tima?

„Ja sam njega svjesno pustio u svoje redove, iako sam imao određenih sumnji. Čak i sada, kada me napuštao, stisnuo sam mu ruku, bez obzira na sve.“

Kako je Ante Nobilo pomogao u vašem slučaju?

„On se svrstao uz tužiteljstvo, i ponašao se kao da zastupa suprotnu stranu. Prihvatio je njihove svjedoke, a za naše ustvrdio da nisu relevantni. Zbog toga što je ovako postupio, upoznati ću javnost sa svim činjenicama. Mi imamo dokaze za naše tvrdnje, ali još nismo u poziciji da ih iskoristimo. Jedno je sigurno. Neću im dopustiti da mi drugi puta ubiju sina!“

Što su dogovorili Nobilo i Dodik?

Inače, unutar istih mjesec dana, kada je postao jedan od odvjetnika Davora Dragičevića, Ante Nobilo je snimljen kao počasni gost na večeri koju je organizirao Milorad Dodik. Nobilo i Dodik, sjedili su jedan do drugoga za istim stolom i ugodno razgovarali, smijali se, i došaptavali. Te snimke, koje su objavili neki mediji, sada dobivaju sasvim drugačiji kontekst. Davor Dragičević, postao je izuzetno opasan protivnik policijskih, pravosudnih i obavještajnih struktura Republike Srpske. Istodobno, njegov odvjetnik sjedi na večeri s Miloradom Dodikom, čovjekom koji predstavlja sam vrh tamošnje piramide moći. Postavlja se zato pitanje, čije je interese stvarno zastupao Ante Nobilo? O svemu navedenom, trebala bi se oglasiti i Hrvatska odvjetnička komora. Sukob interesa i sabotaža vlastitog klijenta, ovdje su više nego očiti. Sve što se dogodilo, nije pokolebalo odlučnog oca. Davor Dragičević nastavlja svoju borbu za istinom i pravdom. On ne treba, i ne smije posustati, jer njegova borba, nadilazi osobne motive. Uostalom, nakon što su ga napustili ovakvi „odvjetnici“, zasigurno su mu i porasli izgledi, da se konačno sazna puna istina. Pravda za Davida!