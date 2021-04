OŠTRE PORUKE VELIKE SILE: Nad ovim bi se svi trebali zapitati jer poručuju: Crtanje novih granica na Balkanu je OPASNO

Njemački državni tajnik za europske poslove Michael Roth na Twitteru je napisao kako je ‘crtanje novih granica’ opasan put, aludirajući na navodni ‘non paper’ slovenskog premijera Janeza Janše o planu ‘dovršetka raspada Jugoslavije’ i podjeli BiH.

Poručio je i da je budućnost zemalja na Zapadnom Balkanu jedino u multikulturalnim i multireligijskim društvima.

“Zemlje na Zapadnom Balkanu imaju budućnost samo kao multietnička i multireligijska društva. Regionalno pomirenje i suradnja su ključevi mira, demokracije i prosperiteta. Crtanje novih granica je opasan put”, naveo je Roth.

Tako se njemački državni tajnik svrstao uz službeni stav EU koji kaže da se na Zapadnom Balkanu treba raditi na pomirenju, a ne izmjeni granica.

Podsjetimo, Roth je reagirao na navodni prijedlog slovenskog premijera Janeza Janše koji je u Bruxelles navodno uputio ‘non paper’ o promjeni granica na Balkanu u kojem se spominje ujedinjenje Kosova i Albanije te odvajanje Republike Srpske od BiH.

Countries on #WesternBalkans have a future only as multiethnic and multireligious societies. Regional reconciliation and cooperation are the keys for peace, democracy and prosperity. Drawing new frontiers is a dangerous path. 🇪🇺🇷🇸 🇲🇪 🇲🇰 🇧🇦 🇽🇰 🇦🇱🇪🇺

April 16, 2021