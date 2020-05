ORKESTRIRANO BOŠNJAČKO SIJANJE MRŽNJE: Zbog mise Hrvate nazivaju ustašama, prijete, prosvjeduju

Najava održavanja svete mise u sarajevskoj katedrali Srca Isusova za sve bleiburške, odnosno žrtve Križnog puta poslužila je kao povod za organiziranu hajku na kardinala Vinka Puljića, ali i na hrvatsku politiku u Bosni i Hercegovini te cjelokupan hrvatski, katoličku puk u toj zemlji, detektira to Jurica Gudelj na Dnevniku.ba.

Ono što u kontekstu ove priče valja imati na umu jest da ova sarajevska hajka prema drugom, ali i drugačijem nije prva, po svemu sudeći ni posljednja, no svakako je jedna od žešćih. Hrvati i katolici ovih su dana izloženi govorima mržnje, poziva se na njihovo ubojstvo, fizički im se prijeti nasiljem, i sve to zbog najave održavanja navedene mise.

Kako točno žive Hrvati u Bosni i Hercegovini i kroz što prolaze možda ponajbolje prikazuju prijetnje smrću koje je ovih dana zaprimio predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović, koji je to i javno objelodanio. U bošnjačkim medijima, ali i javnosti vijest o prijetnjama koje je zaprimio Cvitanović nije objavljena, no zato se prilično snažnim intenzitetom prenose poruke bošnjačkih političara Bakira Izetbegovića, Šefika Džaferovića, Željka Komšića, Nermina Nikšića i Predraga Kojovića koji bi se mogli nazvati predvodnicima hajke na sarajevsku misu za žrtve Bleiburga.

Ovoj bošnjačkoj političkoj vrhuški pridružiče su se i razne udruge, ali i sarajevski mediji, da bi na koncu sve dovelo do lavine govora mržnje koji se širi društvenim mrežama, a koji je usmjeren prema Hrvatima, i katolicima u BiH koji su kolektivno označeni kao zločinci i fašisti. Izetbegović tako primjerice protestirajući zbog sarajevske miste ustanovljuje da su ustaše vladale Sarajevom od 1992.do 1995.godine.

”Sarajevo je upamtilo najgori period te vladavine (NDH op.a.). U ovom posljednjem ratu su pucali na Sarajevo, ali nisu vladali njime. Ustaše su tada vladale Sarajevom i to je možda najgori dio sarajevske historije. Kada se govori o tom periodu pristojno je samo govoriti isključivo o žrtvama Maksa Luburića, a nikako o nekim drugim žrtvama”, poručio je lider SDA pripisujući kolektivnu odgovornost za individualne žločine kompletnom hrvatskom narodu.

Komšić je pak pozvao Sarajlije da ne nasjedaju na ustaška lukavstva označivši Hrvate koji žive u BiH ustašama, otkrivajući između redaka i svoje stvarne motive, i tendencije da se Hrvati istisnu iz moderne BiH.

”Još jednom, ovim putem pozivam građane Sarajeva da ne nasjedaju na ustaška lukavstva koja imaju za cilj da Sarajevo i njegove građane prikažu kao neprijatelje katoličanstva i Hrvata, samo zbog toga što imaju jasan i izgrađen stav o tome da su molitve za fašiste, u potpunosti anticivilizacijski čin”, poručio je Komšić etiketirajući sve stanovnike BiH koji su svoj glas dali strankama HNS-a BiH ustašama i fašistima, što niti nema neke pretjerane veze s Bleiburgom, niti misom već za cilj ima prikazivanje bosanskohercegovačkih Hrvata fašističkim elementom kojega treba uništiti, pa i protjerati iz Bosne i Hercegovine.

Bošnjačka ljevica otišla je i korak dalje pa je tako Naša stranka najavila prosvjede u slučaju da se misa održi, a isto je najavio i Nermin Nikšić prvi čovjek SDP-a BiH.

”Ovime se na mala vrata uvodi revizionistički pristup povijesti”, ustvrdio je Nikšić spominjući povampirenu ustašku ideologiju u Sarajevu kojega naziva bastionom multikulture. Zanimljivo je da niti jedan sarajevski medij, uključujući i one vodeće, nije osudio ovu hajku na hrvatski narod u ovoj zemlji, prešutile su ove napade i razne novinarske udruge, dok su u obranu mise stale sve hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini, ali i nizu javnih ličnosti u toj zemlji međutim malo je vjerojatno da će to imati nekakvog velikog efekta no valja imati na umu da događaji ovog tipa rasvjetljavaju poziciju Hrvata u Bosni i Hercegovini pokazujući da je opstanak ovog naroda u tim uvjetima u najmanju ruku upitan.