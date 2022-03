‘OPASNO, NEODGOVORNO, NEPRIHVATLJIVO!’ Oštra reakcija SAD-a, kažu da ruski ambasador u BiH prijeti: ‘Nema pravo glasa’

Američka ambasada u BiH reagirala je na izjave ruskog ambasadora Igora Kalabuhova koji je u intervjuu za FTV izjavio kako “ako se BiH priključi NATO-u, da je to unutarnja stvar, no i da je druga stvar ruska reakcija na to”, što u američkoj ambasadi smatraju prijetnjom.

“Posljednje prijetnje ruskog ambasadora u Bosni i Hercegovini su opasne, neodgovorne i neprihvatljive. Niti jedna treća strana nema pravo glasa u sigurnosnim aranžmanima između NATO-a i suverenih zemalja.

Nastavit ćemo čvrsto stajati uz Bosnu i Hercegovinu dok poduzima potrebne korake kako bi osigurala svoje mjesto u euroatlantskoj zajednici naroda”, priopćeno je iz Ambasade SAD u BiH.

The Russian Ambassador’s latest threats to Bosnia and Herzegovina are dangerous, irresponsible, and unacceptable. No third party has a say in security arrangements between NATO and sovereign countries. (1/2)

