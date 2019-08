Opasni srpski kriminalac izveo spektakularan bijeg iz njemačkog zatvora: Već tjedan dana od njega ni traga ni glasa!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Od Aleksandra Ercega (43) koji je prošloga tjedna pobjegao iz zatvora u njemačkome gradu Bohumu, i dalje nema ni traga ni glasa.

Erceg, koji je u zatvoru u Bohumu izdržavao kaznu zbog teških krađa, naoružanih pljački i nanošenja tjelesnih ozljeda, izveo je, prema pisanju njemačkih medija, spektakularan bijeg 15. kolovoza u večernjim satima, preskočivši zid kazamata visok pet metara.

On je, prema do sada poznatim informacijama na osnovu kojih su policajci napravili rekonstrukciju, iskoristio to što su u zatvorskoj promatračnici trenutačno radovi na uklanjanu azbesta. Da nije tako, čuvari bi sigurno ugledali zatvorenika kako se penje po bedemima zatvora.

U četvrtak uvečer je bio u teretani i čuvarima koji su njega i grupu zatvorenika nadgledali rekao je da se ide tuširati. Međutim, iskoristio je njihovu nepažnju i popeo se, gotovo filmski, kroz šupljinu na krovu i zatim izašao na zatvorski bedem.

Je li mu netko u tome pomogao, zasad nije poznato, no pretpostavlja se da nije jer je Erceg viđen kako bježi sam. Očevici njegova bijega ispričali su da su oko 19.35 vidjeli čovjeka kako preskače ogradu zatvora i odlazi u nepoznatom pravcu.