‘ONO ŠTO JE TUĐMAN NEČASNO RADIO U RATU, TO U MIRU ODLIKUJE MILANOVIĆ’: Najava predsjednikovih odlikovanja HVO-u nije baš svima sjela

Autor: Daniel Radman

Prema neslužbenim informacijama koje je donio Večernji list hrvatski predsjednik Zoran Milanović trebao bi tijekom obilježavanja 26. obljetnice Oluje odlikovati dvije postrojbe Hrvatskog vijeća obrane (HVO), a navodno se radi o Vojnoj policiji HVO-a te Postrojbi za posebne namjene ‘Ludvig Pavlović’.

Premda vijest još nije potvrđena, izazvala je reakcije iz BiH koji se ne mire s Milanovićevim postupcima. Podsjetimo, nije im ni lani sjelo kad je predsjednik odlikovao Specijalnu policiju MUP-a HR Herceg-Bosne u ime koje je odlikovanje primio general Zlatan Mijo Jelić protiv kojeg je u BiH podignuta optužnica u BiH za progon, zlostavljanja i ubojstva Bošnjaka u Mostaru 1993.”.

Informacije o odlikovanju Vojne policije HVO-a te Postrojbi za posebne namjene ‘Ludvig Pavlović’ posebno su uznemirile dio bošnjačke javnosti, između ostalog, zbog činjenice da je Upravom Vojne policije HVO-a rukovodio Valentin Ćorić koji je u Haagu osuđen na 16 godina zatvora zbog, kako prenose sarajevski mediji, “uloge u funkcioniranju mreže zatočeničkih centara HVO-a”. Postrojba za posebne namjene ‘Ludvig Pavlović’ sporna, između ostalog, zbog veze njenih pripadnika sa zločinima u Doljanima i Sovićima kod Jablanice u travnju 1993. godine.

‘Dobro znamo što su radili u ratu’

Među reakacijama koje su posebno odjeknule bila je ona zastupnika u parlamentu Federacije BiH-a Amera Obradovića.

“Očito da ono što je Tuđman nečasno radio u ratu, a o čemu je pravosnažno presudio i Haag, to u miru odlikuje Zoran Milanović. Ta je jedinica, mi to dobro znamo u Hercegovini, bila zadužena za etničko čišćenje Bošnjaka, bili su dio udruženog zločinačkog poduhvata i to je pravosnažno utvrđeno bez razumne sumnje”, ustvrdio je.