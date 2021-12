‘ON JE SPREMAN UČINITI SVE ZA REJTING’ Afere načele Vučića, popularnost mu dramatično pada, može li izgubiti izbore?

Autor: Lucija Brailo

U travnju 2022. građani Srbije trebali bi izaći na parlamentarne i predsjedničke izbore. Iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već bio u problematičnoj poziciji zbog više afera, recentni prosvjedi i blokade prometnica u Srbiji te otvaranje rudnika litija, načinili su mu dodatnu štetu niti pola godine prije izbora.

O padu Vučićevog rejtinga, u Srbiji se već naveliko raspravlja, pa je tako predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac izjavio, među ostalim, da su DS i još nekoliko stranaka “stvorili širok opozicijski savez kako bi građane motivirali i ohrabrili da izađu na izbore, uzmu odgovornost u svoje ruke – i pobijede”.

Lutovac je kazao i da ga nije iznenadilo što je Vučić povukao sporni zakon o eksproprijaciji zbog prosvjeda.

“Nije prvi put da jedno govori, a drugo radi. Nije prvi put ni da podliježe pritisku. To je jedini jezik koji vrlo dobro razumije. On je spreman učiniti sve za rejting, a zbog prosvjeda je počeo dramatično padati. Zato je to i učinio”, naglasio je Lutovac, za list Nova.

Zbog čega je Vučićev rejting počeo padati?

No, kako je Vučićev rejting i zašto počeo padati?

Naime, posebno veliku pažnju javnosti izazvala je pogibija dvojice radnika na stambeno poslovnom kompleksu ‘Beograd na vodi’, koji su u rujnu 2018. pali s ogromne visine.

Kako piše Danas, da je riječ o mogućem padu rejtinga ukazala je reakcija predsjednika Srbije i vladajuće SNS. Naime, Vučić je tada u obraćanju, nakon sastanka s tadašnjim ministrom obrane Aleksandrom Vulinom, primijenio tešku metodu kontrole moguće političke štete, a to je da se pažnja s tragedije skrene na nešto glupo i banalno.

Pritom je kao ozbiljan podatak, pročitao navod sa satiričnog stranog portala koliko perača prozora padne otprilike svakih nekoliko sekundi u Americi. Skretanje pažnje je djelovalo, u skladu s očekivanjem onih koji su takvu strategiju osmislili. Priča je otišla u pravcu izrugivanja kako se Vučiću i njegovim suradnicima uopće mogla dogoditi takva glupost. Time je doživljaj strašne tragedije uspješno potisnut.









Prava politička kriza

Ipak, Vučića je ubrzo, već u prosincu iste godine dočekala prava i vidljiva politička kriza. Izbili su tada višemjesečni vikend prosvjedi, a glavne opozicijske snage u liku Dragana Đilasa i Vuka Jeremića, najavile su bojkot izbora, koji je i proveden 2020.

Međutim, priča o uvjetima u kojima žive radnici iz Vijetnama na gradilištu kineske tvornice guma Ling Long u Zrenjaninu, uključujući i to što su im pasoši kod poslodavaca, o čemu smo pisali, gađa Vučića tamo gdje je do sada bio najtvrđi.

A to je njegovo ‘uspješno’ dovođenje stranih, prije svega kineskih investicija te podizanje proizvodnje, što je, kako sam voli istaknuti, posljedično i podizanje blagostanja stanovništva Srbije.

Nije mu koristilo ni povezivanje s klanom Velje Nevolje

“Što se tiče rejtinga direktno Vučića ili SNS, ja sam siguran da ili je pao, ili je pokazivao tendencije da će pasti, jer u suprotnom, prilično sam siguran da blokade ne bi bile riješene na način na koji su riješene. Znamo da je Aleksandar Vučić rob istraživanja javnog mnijenja. Vjerujem da ne kaže ni jednu jedinu riječ bez da je nije testirao na nekoj fokus grupi, a ne da bi izašao ususret ozbiljnim zahtjevima i da nakon 10 godina odluči prvi put izaći ususret te popustiti i jednostavno biti poražen”, smatra politikolog Boban Stojanović za Otvoreno.rs.









Međutim, osim recentnih prosvjeda, za Vučićev rejting nije blagotvorna bilo niti povezivanje sa zloglasnim klanom Velje Nevolje, za koji se naširoko spekuliralo da je povezan sa samim vrhom vlasti.

“Sigurno je da mu se ova epizoda kao političaru nije svidjela, jer ni jednom političaru na vlasti ne dopada se talasanje na ulici. Ali treba imati u vidu da je i on pokušao iskontrolirati štetu, time što je uzeo veoma ozbiljno u razmatranje stavove građana Gornjih Nedeljica…“ kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković o mjestu u čijoj bi blizini bio rudnik litija kompanije Rio Tinto.

‘Srbija 2025’ postala ‘Srbija 2030’

Još je 2020. kampanja Vučićevog SNS-a bila zasnovana na sloganu ‘Srbija 2025’ i na obećanju da će u razvoj zemlje biti uloženo 14 milijardi eura. Međutim, pred kraj ove godine i ususret izborima 2022. na kojima Vučić teži da bude glatko reizabran na drugi mandat do 2027., plan je “pomaknut” za pet godina.

Sada je slogan ‘Srbija 2030’, a ta je obećanja Vučić predstavio na velikom stranačkom skupu SNS-a 27. studenog, koji je izveden i režiran u stilu velikih kongresa nekadašnjih masovnih komunističkih partija, kao spektakularna demonstracija društvene moći i mobilizacije.

Budući da je otprije poznato da Vučić nastoji ostvariti što uvjerljiviju pobjedu u utrci za novi predsjednički mandat, odnosno ne želi izgubiti nijedan glas zbog Rio Tinta, moguće je da će za iskopavanje litija biti pronađena neka pogodnija svjetska kompanija, navodi Demostat.