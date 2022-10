ČOVIĆ GLASAO U MOSTARU PA PORUČIO: ‘Morali smo doći do situacije da provedemo presudu suda u Strassbourgu o legitimnom predstavljanju’

Autor: Dnevno.hr

U Bosni i Hercegovini počelo je glasanje na općim izborima u nedjelju ujutro na kojima građani te zemlje trebaju izabrati vlast za naredne četiri godine.

Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a BiH Dragan Čović ispunio je jutros svoju građansku dužnosti glasavši na biralištu u Mostaru na Općim izborima 2022. godine.

Tom prigodom pozvao je sve one koji, kako kaže, žele dobro BiH da masovno izađu na izbore diljem BiH, naše domovine.





“Ja sam svoju dužnost obavio, nadam se da je to dobar primjer da svi drugi danas izađu na izbore i u Mostaru i diljem BiH”, poručio je Čović.

Na upit novinara u kojem trenutku očekuje reagiranje visokog predstavnika Christiana Schmitda, Čović je istaknuo kako uopće ne analizira Schmidta, njegove riječi i postupke.

“Mi danas trebamo obaviti svoju dužnost i uvjerljivo pobijediti, a što će Schmidt i ostali raditi to nije predmet moga razmišljanja”, istaknuo je čelnik HNS-a.

Naveo je kako su davno trebali promijeniti izborni zakon da “možemo birati legitimne predstavnike u Predsjedništvu BiH, u domovima naroda tamo gdje se štite kolektivna prava hrvatskog, bošnjačkog i srpskog naroda sukladno Ustavu BiH”.

“Morali smo doći do situacije da provedemo presudu suda u Strassbourgu o legitimnom predstavljanju. Nažalost, to se nije dogodilo, drugi su to blokirali”, naveo je Čović.

Pozvao je sve koji žele napraviti promjene u BiH da masovno danas iziđu na izbore bez obzira na to što se nije promijenio izborni zakon.









“Idemo u ove izbore, svi su mislili da ćemo ih blokirati, ali ne, mi idemo na izbore i zato pozivamo sve one koji razmišljaju na sličan način da treba napraviti promjene u BiH, da izađu danas masovno na izbore i naprave te promjene bez obzira na to što se nije promijenio izborni zakon”, zaključio je.

Natječe se nešto više od 7200 kandidata

U sedam sati otvoreno je nešto više od 5900 biračkih mjesta na kojima je moguće glasati do 19 sati. Pravo glasa na ovogodišnjim izborima ima nešto više od 3,3 milijuna glasača a oni imaju priliku izabrati 518 dužnosnika na različitim razinama vlasti.

Biraju se tri člana Predsjedništva BiH, 42 zastupnika u Zastupničkom domu parlamenta BiH, 98 zastupnika u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, 83 zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, zastupnici u skupštinama deset županija u Federaciji BiH te predsjednik i dva potpredsjednika RS.









Za te se pozicije natječe nešto više od 7200 kandidata iz 90 političkih stranaka i 38 stranačkih koalicija kao i 17 neovisnih kandidata.

Izbore nadzire oko 60 tisuća promatrača od kojih su oko 50 tisuća delegirale političke stranke. Regularnost izbora kontrolira i nešto manje od četiri tisuće međunarodnih promatrača.

U BiH nitko ne provodi relevantne izlazne ankete a prvi preliminarni rezultati izbora trebali bi biti dostupni nakon 20 sati kada ih po pravilu počinju objavljivati stožeri političkih stranaka.

Cjelovitiji podaci očekuju se do ponoći kada bi se trebai oglasiti i iz Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP).

Rok za objavu konačnih i potvrđenih rezultata je 30 dana nakon održavanja izbora a nakon toga slijedi druga faza izbornog procesa u kojoj se neizravno biraju zastupnici u domovima naroda parlamenta BiH i Federacije BiH kao i predsjednik i dva potpredsjednika tog entiteta.