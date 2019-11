OD KUD JOJ PRAVO? KOMŠIĆ BEZ MILOSTI NAGAZIO KOLINDU! Nikad oštrija retorika iz Bosne

Autor: Dnevno

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić u izjavi za N1 dotakao se posjete predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović njegovoj zemlji, ali ne i državnim organima.

“Ponovit ću ono što sam rekao u Ujedinjenim narodima. Povremeno smo svjedoci njihovim aktivnostima za ostvarivanje njihovih političkih interesa unutar Bosne i Hercegovine, čime se unosi nemir i proizvodi određena destabilizacija u mojoj zemlji, što nije dobro, niti doprinosi razvijanju željenih međusobnih dobrosusjedskih odnosa“, kazao je Komšić te dodao:

“Grabar-Kitarović je to potvrdila. Zašto su onda skočili na noge, protestirajući zbog onoga što sam kazao UN-u? Zato što misle da na to imaju neotuđivo pravo, i da se zapravo niko ne smije usuditi da kaže da to nije uredu”, poručio je nadalje.