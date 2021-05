OBJAVLJEN TRANSKRIPT KARADŽIĆEVOG RAZGOVORA O VUKOVARU: ‘Je** im materinu, šalju djecu i svakoga! Trebalo bi poslati istrenirane specijalce!’

Autor: Daniel Radman

Ravnatelj Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić na svom Twitter profilu objavio je zanimljiv transkript koji je pušten tijekom suđenja Slobodanu Miloševiću.

Akteri razgovora koji je vođen 1991. su Radovan Karadžić i Gojko Đogo, u to vrijeme predsjednik Udruženja Srba iz BiH u Srbiji, koji danas je član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i član Senata Republike Srpske.

Po vokaciji je Đogo književnik i pjesnik, a poznat je kao veliki pristalica politike osuđenog ratnog zločinca.

Karadžić: U Vukovar treba poslati istrenirane specijalce

Tema razgovora bio je Vukovar, a razgovarali su netom uoči pada grada.

Đogo: Pa valjda neće, u Boga se nadam, samo da ne ode u ovaj prokleti Vukovar dok to riješe, znaš…

Karadžić: Ne, ali zaista u Vukovar treba poslati istrenirane specijalce da to završe, šta tu…

Đogo: Ma ja čovječe. Oni šalju, izgleda, ali je** im materinu, šalju djecu i svakoga to ne, nema vojnika…

Karadžić: Ali izgleda da će Vukovar brzo gotov biti, ulične su borbe amo izgleda..

Đogo: Pa trebalo, trebalo bi, znaš.. To je onako baš dogorilo do nokata.

Karadžić: Da, da.