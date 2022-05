OBJAŠNJENO ZAŠTO NE MOGU DO PODATAKA! MUP nije uspio otključati sve podatke sa Matejevog mobitela

Autor: Dnevno.hr

Policija nije uspjela skinuti sve podatke sa telefona preminulog Mateja Periša, konkretno sa aplikacija Viber i WhatsApp, jer se podaci nisu pohranjivali na cloudu (memoriji). To znači da nadležne službe nisu uspjele pristupiti svim porukama i kontaktima sa kojima se Periš čuo uoči nestanka, a koji bi mogli da biti ključni u rasvjetljavanju slučaja, saznaje Nova.rs.

“Kako je objašnjeno policija nije mogla pristupiti svim porukama i pozivima je taj što mladić vjerojatno nije uradio backup podataka sa aplikacija pa tako one nisu sačuvane u memoriji. A to znači da još nije poznato sa kim se sve mladić čuo te kobne večeri, što bi moglo objasniti njegovu rutu kretanja, zbog čega je trčao, ali i pokušavao dobiti taksi.

Branislav Blagojević, sudski vještak iz Srbije već ranije je naglasio da se kartica iz Matejevog telefona može spasiti te da bi procedura njenog čišćenje mogla trajati i do nekoliko mjeseci, ali nije poznato je li bi to moglo značiti da će policija uspjeti pristupiti Periševim aplikacijama – Viberu i WhatsAppu, odnosno, porukama i pozivima na spomenutim aplikacijama.

Matejev mobitel tijekom cijele potrage bio je velik misterij da bi na samom kraju, kada je Periševo tijelo pronađeno u Dunavu kod Ada Huje u Beogradu 18. svibnja prošlog tjedna, ispostavilo se da je telefon mladića sve vrijeme bio u džepu, što znači da je bio u vodi.





Podsjećamo, mladić iz Splita je nestao u noći između 30. i 31. prosinca prošle godine, kada je izašao iz kluba Gotik kod Beton hale u Beogradu. Matej Periš sahranjen je jučer u svom rodnom Splitu.